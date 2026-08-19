La relación de Juls Janeiro y su hermana se rompió hace cuatro años: "Hubo reproches y Jesulín tomó partido"

Durante años, la relación entre las dos hijas mayores de Jesulín de Ubrique había sido objeto de continuas especulaciones y rumores en la prensa del corazón. Sin embargo, los detalles exactos del cisma familiar nunca habían trascendido públicamente. Ahora, el periodista y colaborador Antonio Rossi ha aportado datos clave durante su intervención en el programa Lunes a Viernes que explican por qué la relación entre Juls Janeiro y su hermana mayor se rompió definitivamente hace cuatro años y parece no tener retorno.

A diferencia del perfil de alta exposición mediática que durante décadas rodeó a sus respectivas madres, Belén Esteban y María José Campanario, la relación entre la primogénita del torero y su hermana menor siempre intentó mantenerse en un plano de absoluta intimidad. A pesar de haber crecido en entornos familiares muy distintos y bajo la sombra de la histórica rivalidad televisiva entre sus progenitoras, ambas lograron construir y sostener un vínculo afectivo discreto pero constante a lo largo de su infancia y adolescencia.

Sin embargo, esa armonía que perduró en el ámbito privado saltó por los aires tras un tenso episodio que el propio Antonio Rossi ha sacado a la luz. Según la información detallada por el periodista, el distanciamiento no se debió a un simple enfriamiento con el paso del tiempo, sino a un enfrentamiento directo en el que "Juls le reprochó algo a su hermana". Esta acusación personal en un momento de alta tensión generó un profundo malestar entre las dos jóvenes.

El factor determinante para que el conflicto desembocase en una fractura irreversible fue la posterior intervención de Jesulín de Ubrique. Ante el duro choque entre sus dos hijas, el torero tomó una postura rotunda y decisiva dentro del núcleo familiar: "su padre tomó partido". Este alineamiento explícito del diestro a favor de una de las partes terminó por romper definitivamente todos los puentes de comunicación que aún quedaban entre las hermanas.

Cuatro años después de aquel episodio, las diferencias no solo persisten, sino que se han acentuado por las trayectorias de vida opuestas de cada una. Mientras la hija de Belén Esteban ha mantenido una postura firme de alejamiento total del foco público, estudiando y trabajando en el sector audiovisual en el extranjero, Juls Janeiro se ha asentado en Madrid como figura pública e influencer en redes sociales. El posicionamiento de su padre en aquel reproche familiar terminó por consolidar dos bloques irreconciliables, dejando confirmada la ruptura total entre ambas hermanas.