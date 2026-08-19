Marisa Martín Blázquez, molesta con Antonio Montero tras su confesión sobre Marisa Jara: "Yo no diría eso en público"

El colaborador de televisión y fotógrafo Antonio Montero se convirtió el pasado martes en el inesperado centro de atención de la actualidad mediática tras unas llamativas declaraciones realizadas en el programa de Telecinco El Verano se Mueve. Durante el transcurso del espacio, Montero sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia al rememorar un antiguo encuentro veraniego con la modelo Marisa Jara en las playas de Ibiza; una conversación que tuvo lugar hace años y que hasta el momento había permanecido en el ámbito de lo privado. Con absoluta naturalidad, el colaborador confesó el profundo impacto visual y personal que la belleza de la modelo causaba en él, asegurando abiertamente: "Marisa me impresiona muchísimo como mujer".

Llevando sus reflexiones un paso más allá, Montero reveló los detalles del intercambio dialéctico que sostuvo con ella en aquel reencuentro estival. Fue en ese momento cuando planteó una hipótesis que no tardó en levantar revuelo, al desvelar las palabras exactas que le dirigió a la modelo: "Le dije que si yo no estuviera casado, podríamos haber tenido un romance".

Como era de esperar, semejante alarde de sinceridad y la contundencia con la que Montero dio por sentada la posibilidad de una aventura romántica no tardaron en provocar una cascada de reacciones en la cadena, de modo que se convirtió de inmediato en el tema estrella de las tertulias del corazón al día siguiente.

La respuesta más esperada llegó este miércoles desde el Club Social de Vamos a Ver, espacio matinal en el que trabaja su propia mujer y donde la tensión humorística se apoderó de la mesa de debate. Marisa Martín-Blázquez, lejos de perder la compostura o esquivar el asunto, decidió afrontar las palabras de su marido con una mezcla de ironía, elegancia y absoluta rotundidad, dejando claro desde el primer minuto que, más allá de la propuesta hipotética formulada por su pareja, la realidad era bastante más compleja de lo que él pretendía sugerir.

La colaboradora comenzó destacando la estrecha relación de amistad que la une desde hace mucho tiempo a Marisa Jara, a quien conoce desde sus primeros pasos en el mundo de la moda: "Marisa Jara ha sido muy amiga mía. Nada se ha interpuesto entre nosotras, ni tú, Antonio Montero, ni nadie". Le dedicó además palabras repletas de afecto al describir a la modelo como "una tía estupenda" a la que definió como "bellísima, espectacular por dentro y por fuera", matizando de forma comprensiva: "No me extraña que Montero se quedara prendado de ti porque eres guapísima".

Sin embargo, tras las palabras iniciales de elogiable camaradería hacia la modelo, Martín-Blázquez no dudó en frenar de golpe las pretensiones de Montero dedicándole un mensaje directo y tajante a través de las cámaras en el que le espetó con gracia: "Cariño, te has venido muy arriba". Con tono firme, la periodista quiso desacreditar de plano la seguridad con la que el fotógrafo asumía que hubiese existido reciprocidad en ese hipotético romance. Le recordó a su marido que, antes de dar por sentado que habría tenido un affaire, debería haber tenido en cuenta un factor fundamental: "Das por hecho que habrías tenido algo con Marisa Jara, pero es que ella tendría que haber querido tener algo contigo".

Para rematar su intervención y poner en perspectiva el juego de vanidades de su pareja, la periodista no dudó en lanzar un contraataque público revelando que a lo largo de los años ella también ha sido objeto de deseo por parte de una notable cantidad de hombres: "Yo no voy a decir la cantidad de famosos y no famosos que me han metido ficha, Montero". Explicó que varios hombres conocidos le mostraron un claro interés sentimental pero que ella siempre prefirió mantener la discreción: "Yo no he dicho qué famosos me han metido ficha y no he entrado; yo no he ido diciendo las cosas en público".

El divertido pero punzante intercambio culminó cuando sus compañeros de plató, intrigados por las consecuencias domésticas del episodio, quisieron saber si tras semejante desliz televisivo Montero iba a pasar la noche en el domicilio familiar. Una duda que Martín-Blázquez resolvió con una sentencia demoledora al confirmar entre risas: "Ayer no lo hizo y hoy tampoco lo hará".