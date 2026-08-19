Mónica Martínez se separa de Fernando Timón tras 15 años de matrimonio y 2 hijos

Mónica Martínez, uno de los rostros más emblemáticos de Telemadrid, y Fernando Timón, también periodista y presentador, han puesto fin a su matrimonio tras quince años de unión. La pareja contrajo matrimonio en 2009 y tiene dos hijos en común, Iván, de 20 años, y Hugo, de 16. La separación se produjo hace aproximadamente dos años, según adelantó El Debate, aunque la noticia no había trascendido públicamente hasta ahora debido a la actitud discreta que ambos han mantenido siempre para preservar la intimidad de su familia.

En la actualidad, Fernando Timón reside en Canarias, su tierra natal, tras fichar el pasado mes de diciembre como presentador del Telenoticias de la Televisión Canaria. Después de más de dos décadas en Telemadrid, con un paréntesis de un año como copresentador de La Mañana de La 1, dejó Madrid para afrontar un nuevo reto en el lugar que le vio nacer. El propio periodista reconoció que afrontaba el cambio "con un vértigo brutal, pero sin mirar atrás", ilusionado por sumarse a un proyecto que vio nacer en 1999. Asimismo, aseguró que se trataba de "un reto profesional y personal. La posibilidad de presentar la primera edición del Telenoticias llega en el momento justo, ni antes, ni después. El momento es ahora".

Mónica Martínez presenta las tardes de Telemadrid

Timón nunca dejó de soñar con regresar a su tierra y reencontrarse con el lugar en el que inició su carrera, bajo la premisa "Si lo sueñas, lo consigues". Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con más de veinte años de trayectoria. Dio sus primeros pasos en Canal+ en el programa Lo + 40, incorporándose después a Televisión Canaria como redactor y presentador de Deportes. En 2004 dio el salto al ámbito nacional en Telemadrid al frente de Telenoticias y Fútbol es Fútbol, para más tarde copresentar La Mañana de La 1 en TVE.

Por su parte, Mónica Martínez es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense. Comenzó como modelo y debutó en televisión en 1991 en La Quinta Marcha de Telecinco y en el Telecupón. En el año 2000 copresentó junto a Ramón García la séptima temporada de ¿Qué Apostamos? en TVE, y pasó por Antena 3 y Cuatro antes de llegar a Telemadrid. En esta cadena ha estado al frente de La Tarde sustituyendo este verano a Christian Gálvez, además de conducir Divino Tesoro. Compagina su trabajo en televisión con su labor como mentora de comunicadores tras formarse en Programación Neurolingüística y escribir el libro Método Suéltate.

Pese a la reserva con la que protege su vida privada, Mónica ha compartido en redes reflexiones como "Sonríe. La vida se encarga de colocar todo" o "La vida tiene una forma bonita de sorprenderte cuando ya habías dejado de esperar". Respecto a sus dos hijos, la presentadora ha intentado mantenerlos al margen de los medios y ha confesado que prefiere que no sigan sus pasos en la comunicación: "No me gustaría que se dedicaran a esto porque es un mundo muy difícil y duro". En esta nueva etapa, ambos continúan sus caminos profesionales priorizando, por encima de todo, el bienestar de sus hijos.