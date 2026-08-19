Salen a la luz los secretos familiares de Lina Morgan en el undécimo aniversario de su muerte

El mundo de la interpretación española perdió el 19 de agosto de 2015 a uno de sus referentes más queridos y populares, Lina Morgan. La actriz y empresaria teatral, nacida como María de los Ángeles López Segovia, falleció a los 78 años tras un largo periodo ingresada a causa de una neumonía severa que derivó en múltiples complicaciones de salud. Trabajadora incansable y dueña de una vis cómica inigualable, la artista construyó una carrera brillante que la encumbró como la auténtica reina de la comedia en España, logrando que el público se convirtiera en su verdadera familia.

Su legado ha continuado muy vivo mediante diversos homenajes, como la placa conmemorativa situada en el Teatro La Latina, recinto que regentó durante casi dos décadas, o la distinción instalada en la calle Samaria del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, donde residió gran parte de su vida.

Sin embargo, a punto de cumplirse once años de su desaparición, los enigmas sobre su vida personal y el distanciamiento de sus allegados siguen generando debate. En el programa de televisión Y Ahora Sonsoles se ha abordado la vertiente más desconocida y amarga de su entorno íntimo con el testimonio de la familia apartada de la vedette. Cecilio Ruiz Marchal, hermano de las sobrinas de la actriz, Olga y Estefanía, explicó en el citado espacio cómo sus hermanas pasaron de corretear por los camerinos durante la infancia a sufrir un repentino veto.

"Cuando eran pequeñas sí, ellas iban al teatro, pero hubo un momento en el que les prohibió la entrada", afirmó Ruiz Marchal, señalando que desconoce la razón exacta, aunque sospecha que "la madre la liaría y provocaría esa situación". Asimismo, el invitado reveló el traumático contexto vivido por las jóvenes al matizar que "ellas han llevado una vida muy complicada, desde pequeñas les han obligado a prostituirse, han sido maltratadas... una vida que a cualquier niña destroza", planteando que la propia artista podría haber atisbado parte de esa dura realidad al declarar: "Yo no sé si ella la conocía, algo sabría...".

Por su parte, la periodista Joana Morillas, especialista en la trayectoria de la actriz, aportó más luz sobre el quiebre definitivo en este núcleo familiar durante su intervención en el mismo formato televisivo. Morillas confirmó la complicidad inicial manifestando que las sobrinas "jugaban con las cosas de Lina, sus plumas y sus sombreros", pero desveló un intento de adopción frustrado como detonante del distanciamiento.

Según relató la periodista a partir de confidencias de la propia Estefanía: "Lina las quiso adoptar, pero su madre dijo que no, y ahí se rompió la relación", una separación que terminó por consolidarse tiempo después cuando la actriz decidió alejarse definitivamente al observar que las jóvenes comenzaban a llevar una vida vinculada a las sustancias adictivas.