Terelu Campos responde a Lydia Lozano y tiende la mano a Belén Esteban

La reaparición de Terelu Campos en el plató del programa de televisión De Lunes a Viernes ha estado marcada por la tensión y las acusaciones cruzadas. La colaboradora se ha visto obligada a dar explicaciones después de que Lydia Lozano afirmara públicamente que estaba utilizando el reciente y duro ataque de Julia Janeiro contra Belén Esteban para llevar a cabo una especie de revancha personal. Según esta versión, Terelu buscaría resarcirse de las críticas que, en su momento, Belén dirigió hacia su hija, Alejandra Rubio.

El origen de este nuevo desencuentro mediático se remonta a las palabras que Julia Janeiro dedicó a la antigua colaboradora de Mediaset. En sus declaraciones, la joven tachó a Belén Esteban de ser su "sombra" y un mero "meme televisivo". Lejos de mantenerse al margen, Terelu ha decidido abordar el asunto de frente, mostrándose visiblemente dolida y molesta ante las insinuaciones de sus antiguos compañeros de profesión. Ha querido dejar meridianamente claro que no guarda ningún tipo de rencor y que no tiene "nada en contra" de quien fuera su gran amiga durante años.

A pesar de confirmar que en la actualidad no mantienen ningún tipo de relación, una situación que, según ha recalcado en varias ocasiones, ha sido por decisión exclusiva de la ex del torero, Terelu no ha dudado en salir al paso de la polémica. Su intención ha sido equilibrar la balanza defendiendo, por un lado, su respeto hacia la historia de su excompañera, pero reafirmándose, por otro, en que la hija de María José Campanario posee el mismo derecho a expresarse públicamente.

"Sigo pensando exactamente de ella, con respecto a su historia personal, lo mismo que hace 25 años", ha afirmado con contundencia. Sin embargo, ha introducido un matiz importante en su discurso: "Solo que hay una persona nueva, que se llama Julia Janeiro, que ha decidido expresar sus sentimientos y está en su derecho, el mismo que tenemos todos. La vara de medir tiene que ser igual para todos". De este modo, ha sentenciado el debate, insistiendo en que su postura imparcial carece de cualquier afán de venganza, tal y como había asegurado Lydia Lozano.

El enfado de la presentadora se ha hace aún más patente al dirigirse directamente a quien fuera su compañera de tertulias. "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha añadido con evidente irritación. En este sentido, ha recordado que a lo largo de los años se han vertido numerosas opiniones sobre ella y su familia: "Ha dicho lo que le ha dado la gana, ha dicho muchas cosas mías y también de mi hija, pero yo no he dicho nada y eso no rompió nuestra amistad". La ruptura, relata, vino después: "Se acabó ese programa, cada uno seguimos nuestro camino y un día me entero de que no quiere tener relación conmigo. ¿Y yo qué hago? Respetar. Quien no quiere estar a mi lado, que no esté".

Tras su intensa participación, Terelu ha vuelto a pronunciarse ante los micrófonos de la agencia Europa Press. A su salida de las instalaciones, ha confesado sentirse "agotada" y "reventada" por la continua polémica que rodea este tema. No obstante, ha sorprendido a los medios presentes al adoptar un tono mucho más conciliador, tendiendo la mano a su antigua amiga y dejando la puerta completamente abierta a una posible reconciliación en el futuro.

A pesar de su firme defensa del derecho de réplica de Julia Janeiro, la mayor de las Campos ha querido zanjar la controversia apelando a la perspectiva que da el paso del tiempo. "Todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Me voy, corazón", concluyó.