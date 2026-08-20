Amador Mohedano recula y niega el divorcio de Rocío Jurado: "Nunca dijo que se quería divorciar"

Semanas después de avivar los rumores sobre una supuesta mala relación en el matrimonio de su hermana, Amador Mohedano ha decidido dar un paso atrás. Durante su reciente intervención en el programa ¡De Viernes!, el hermano de la célebre artista relató varios desencuentros de la pareja, asegurando que en más de una ocasión tuvo que intervenir para frenar al torero. Sin embargo, ante el revuelo generado y las críticas recibidas, ha optado por matizar sus palabras y ofrecer una versión completamente distinta de los hechos.

El detonante de esta rectificación han sido las declaraciones de Enrique del Pozo durante este fin de semana en el espacio Fiesta, donde afirmó de manera categórica que Rocío Jurado tenía la firme intención de poner fin a su matrimonio con José Ortega Cano. Ante la gravedad de estas afirmaciones, Amador ha querido zanjar cualquier tipo de especulación sobre los verdaderos sentimientos de la artista hacia su marido.

Para aclarar la situación, ha intervenido en directo por vía telefónica en el magacín El verano se mueve. Con un tono rotundo, ha dejado claro que tanto él como su exmujer estuvieron siempre al lado de la cantante y que jamás contempló la separación. "No entiendo tantos dimes y diretes, es una locura. Se llevaban de maravilla, si hay cosas no quiere decir que pidiese el divorcio", ha explicado frente a la audiencia del canal de Mediaset.

Lejos de dejar margen a la duda, ha insistido en la estabilidad del matrimonio, subrayando que la pareja vivía con gran normalidad. "Nunca dijo que se quería divorciar. Cuando estaba con él se reía y era feliz", ha afirmado tajante. Asimismo, ha expresado su afecto personal hacia el diestro: "A mi cuñado Jose lo quiero con locura. Todo lo que se ha hablado de si se divorciaba es contenido, hay que decir cosas. ¿Qué se iba a separar? Me parece una barbaridad". De este modo, desmiente rotundamente la crisis definitiva que algunos tertulianos han intentado vender en los últimos días.

En el plató del programa se encontraba presente Gloria Camila, hija del matrimonio, quien también había reprochado a su tío que volviera a poner a su padre en el ojo del huracán mediático. Tras escuchar la rectificación en directo, la joven se ha pronunciado para reconocer que, aunque este tipo de controversias televisivas le afectan profundamente, prefiere quedarse con los recuerdos positivos. "Me quedo con la cosa bonita que he vivido. Y como dice mi padre, el amor de su vida es ella", ha concluido, reafirmando el vínculo afectivo de sus progenitores.