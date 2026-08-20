Curro Romero, ingresado de urgencia en Sevilla por una nueva neumonía

El diestro sevillano Curro Romero ha sufrido un nuevo revés en su estado de salud. Apenas cuatro meses después de superar su último ingreso hospitalario, el veterano torero de 92 años ha tenido que ser internado de urgencia en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. El motivo de esta hospitalización ha sido un nuevo cuadro de neumonía por aspiración, una dolencia que ya le ha causado complicaciones médicas en el pasado reciente.

Fue su esposa, Carmen Tello, quien permanece incondicionalmente a su lado, la encargada de confirmar la noticia a la prensa. Según ha relatado en el portal Informalia, los hechos se desencadenaron el pasado martes, cuando el torero comenzó a presentar un cuadro febril acompañado de una alarmante bajada en la saturación de oxígeno. Ante la gravedad de los síntomas, decidió trasladarlo de inmediato a su centro médico de referencia, optando por no esperar la llegada de una ambulancia para agilizar la atención por parte de los profesionales sanitarios.

A pesar de la natural preocupación inicial dada su avanzada edad, el Faraón de Camas está demostrando una vez más su notable fortaleza física. Su evolución en las últimas horas ha sido muy favorable y la infección respiratoria ha comenzado a remitir de forma considerable. El paciente se encuentra con buen ánimo y, si no surgen contratiempos, el equipo médico valora darle el alta hospitalaria este mismo viernes, lo que le permitiría continuar su recuperación y el tratamiento con antibióticos en la tranquilidad de su domicilio.

Este incidente médico no es un caso aislado en la biografía reciente del maestro. El pasado mes de abril, Curro Romero ya tuvo que ser ingresado por un episodio idéntico de neumonía por aspiración. Tal y como explicó Carmen Tello en aquella ocasión, el origen de estas afecciones reside en el párkinson que padece desde hace años. Esta enfermedad neurológica le provoca dificultades a la hora de tragar, lo que propicia que, en ocasiones, alimentos o líquidos se desvíen hacia las vías respiratorias y alcancen el pulmón, desencadenando graves infecciones. Con anterioridad, el maestro ya había superado otra severa crisis respiratoria provocada por el covid.

Pese a estos reiterados obstáculos de salud, el legendario matador ha procurado mantener su presencia en la vida cultural y taurina de la ciudad. Su última gran aparición pública tuvo lugar el pasado mes de mayo en el Real Alcázar de Sevilla. En aquel solemne escenario, rodeado del afecto de su mujer y de numerosos compañeros de profesión —como Francisco Rivera, Juan Antonio Ruiz, alias Espartaco, Juan José Padilla, Manuel Escribano, Raúl Gracia, alias el Tato, Salvador Cortés, el Cid o Pablo Aguado—, recibió un emotivo homenaje por su trayectoria durante la entrega de los premios taurinos Puerta del Príncipe, consagrando su figura como uno de los grandes referentes históricos de la tauromaquia en España.