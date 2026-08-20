El príncipe Harry y Meghan Markle regresan al Reino Unido tras seis años de enfrentamientos con la Familia Real

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico en esRadio ha arrancado este jueves con una actualización sobre el estado de salud de Curro Romero, ingresado de nuevo apenas cuatro meses después de recibir el alta de una neumonía.

El programa ha informado del fallecimiento, a los 92 años, de Josep Cusí, armador del mítico Bribón y uno de los amigos más leales del rey emérito Juan Carlos I, con quien mantuvo una estrecha relación desde 1972, cuando ambos coincidieron en una cacería organizada por Franco, del que Cusí era instructor de tiro al plato. Según ha informado La Vanguardia, Cusí llevaba tiempo delicado tras sufrir un ictus y problemas de visión, y su muerte se debe a un agravamiento de su estado de salud.

Cusí fue una de las escasas personas que tenía el número privado del rey emérito y se caracterizó por una discreción inquebrantable: apenas concedió un puñado de declaraciones a lo largo de toda su vida, entre ellas unas críticas con el viaje a Botsuana y otras a Vanity Fair sobre Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Como muestra de esa lealtad, el programa ha recordado que Cusí dejó de fumar puros cuando el Rey fue operado del pulmón en 2010, para no despertarle envidia. The Telegraph llegó incluso a publicar que pudo haber costeado parte de la luna de miel de Felipe VI y Letizia Ortiz, una información que, según ha explicado la Crónica Rosa, nunca fue ni confirmada ni desmentida.

La incineración se celebrará hoy de manera discreta, y posteriormente se anunciará la fecha de un funeral abierto al que puedan acudir todos sus allegados, dado que muchos se encuentran de vacaciones. Queda ahora la incógnita de si Juan Carlos I viajará a España para despedir a su amigo: el programa ha recordado que el rey emérito no acudió al funeral de la princesa Irene de Grecia, fallecida recientemente, al parecer por motivos de salud relacionados con el vuelo hasta el país heleno, aunque sí ha seguido desplazándose con normalidad a eventos como las regatas en Sanjenjo.

Enrique y Meghan preparan su regreso

The Telegraph ha adelantado, en una información ya replicada por el Wall Street Journal, el New York Times y el Daily Mail, que el príncipe Enrique y Meghan Markle estarían preparando su regreso al Reino Unido tras seis años de distanciamiento con la familia real británica. Según esta misma información, sus hijos Archie y Lilibet ya tendrían plaza en un colegio para poder empezar el curso.

El matrimonio volvería en las mismas condiciones en las que dejó la Monarquía: sin ser miembros activos ni desempeñar funciones institucionales, lo que implica que no recibirán ingresos derivados de la Corona y deberán asumir de su bolsillo gastos como la seguridad, uno de los motivos que en su día alegaron para marcharse. Durante su reciente visita, Meghan acudió a Frogmore House, donde reposa el féretro de Diana de Gales, y se fotografió allí junto a sus hijos.

El programa ha señalado la coincidencia temporal entre este anuncio y las recientes declaraciones sobre el cáncer de la reina Camila, sin extraer conclusiones al respecto. Mientras tanto, el príncipe Guillermo, según ha recogido también The Telegraph, estaría transformando parte de sus terrenos en viviendas sociales y ha expresado su voluntad de que sus hijos, Carlota y Luis, cursen una carrera que les permita tener un futuro profesional propio, al margen de su condición real, evitando así los problemas que en el pasado han generado otros miembros de la familia sin ocupación definida.