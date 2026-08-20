Ester Expósito se sincera sobre la fama y el amor con Kylian Mbappé: "Significa mucho para mí"

Convertida en uno de los rostros más perseguidos de la crónica social tras conocerse su relación con el futbolista Kylian Mbappé, la actriz Ester Expósito ha decidido sincerarse en una extensa entrevista. Su romance con el delantero del Real Madrid, que habría comenzado el pasado mes de febrero, se ha ido consolidando a pasos agigantados. Durante los últimos meses, la pareja ha disfrutado de unas exclusivas vacaciones conjuntas, paseando su relación por destinos tan variados como Miami, Cerdeña, Ibiza, París o Barcelona.

Ahora, la madrileña protagoniza la portada del mes de septiembre de la prestigiosa revista Harper's Bazaar. En un extenso reportaje, al margen de un espectacular posado fotográfico donde luce estilismos de importantes firmas de moda como Dior, Prada, Yves Saint-Laurent o Schiaparelli, la joven intérprete reflexiona sobre su gran pasión y el significado que tiene para ella el amor en esta nueva etapa de su vida.

Tal y como confiesa en la publicación, aborrece la rutina y ama por encima de todo su profesión de actriz. Además, reconoce que la enorme fama que atesora es simplemente un peaje que debe pagar por vivir de lo que realmente le apasiona. "Si quería una vida tranquila, alejada de los focos, tendría que haber elegido otro camino", admite. Según explica, le resulta sumamente difícil separar a la intérprete de la persona, ya que para ella conforman una misma entidad que se nutre constantemente. Aunque asegura que preferiría vivir con mayor tranquilidad, recalca que su oficio da sentido a su existencia y es su principal propósito.

Pese a que la interpretación sigue siendo su prioridad absoluta, la actriz desvela que es una persona profundamente familiar y muy leal a su círculo íntimo. Al abrir su corazón, manifiesta que el amor es un motor precioso en su día a día, refiriéndose al cariño hacia sus padres, sus amigos y, por supuesto, a su pareja.

Subraya que vive el amor romántico de una manera muy intensa y que significa mucho para ella. Sin embargo, evita pronunciar el nombre del astro francés, ya que tiene claro que desea mantener su vida privada en la más estricta intimidad aunque confiesa que el amor es otro de los motores que dan sentido a su vida: "Me guste o no, mi pasión lo ocupa casi todo. Me cuesta mucho separar a la intérprete de la persona, para mí es lo mismo. La actriz está todo el rato nutriéndose y peleando por lo suyo 24 horas los siete días de la semana. Ojalá no fuera así, viviría mucho más tranquila, pero mi oficio le da sentido a mi vida. Es mi propósito y para lo que he venido a este mundo. Y, luego, el amor también es un motor precioso: a mis padres, a mis amigos y a una pareja. El amor romántico también es algo que vivo de una manera muy intensa y que significa mucho para mí".

En cuanto a la cualidad que más valora en un hombre, lo tiene claro: "La inteligencia emocional, la sensibilidad y el sentido del humor son cosas que enganchan. Pero lo que más valoro es que tenga conciencia de cómo está el mundo, que no sea inmune al caos y a las injusticias que nos rodean. Eso me encanta porque un hombre tiene todo para no ser así. Están en una posición bastante cómoda que los favorece en muchos aspectos y me gusta cuando no se quedan en ese privilegio, sino que se hacen responsables de las cosas que hacemos mal como sociedad y hay que cambiar".

En el terreno puramente laboral, la intérprete atraviesa un momento dulce, a pesar de que el interés por su faceta personal haya acaparado los titulares de los últimos seis meses. En el horizonte tiene dos importantes estrenos cinematográficos. Por un lado, la película Marfil, una cinta romántica con tintes de los años noventa en la que da vida a una joven acomodada; por otro, la película de suspense Dante, donde interpreta a una mujer de barrio con un carácter muy marcado. Asimismo, prepara nuevos proyectos de los que pronto ofrecerá más detalles a su público.

El reportaje también deja espacio para que se dirija a sus críticos, tras enfrentarse a diversos comentarios desde que trascendiera su noviazgo con la estrella del club blanco. La actriz ha reafirmado su compromiso con el feminismo, señalando que seguirá alzando la voz contra el machismo que percibe en la sociedad actual. Afirma que todavía resulta incómodo para mucha gente hablar de estos temas, lo cual considera una clara señal de que el problema sigue presente y requiere seguir debatiendo al respecto.