Javier Bardem se despacha en su última entrevista: paternidad, sermón político y reguetón

Justo antes del estreno de su última película, titulada El ser querido, Javier Bardem protagoniza la portada del número de septiembre de la revista Esquire. A sus 57 años, el actor aprovecha una extensa entrevista para despacharse a gusto sobre la madurez, la crianza de sus hijos, su visión del cine y, como suele ser habitual en sus intervenciones públicas, para desplegar su habitual ideario político y señalar con el dedo a las sociedades occidentales.

A lo largo de la conversación con Esquire, el intérprete madrileño reflexiona sobre las percepciones que genera en la opinión pública y defiende su trayectoria asegurando que jamás ha actuado por conveniencia: "Creo que siempre he sido bastante poco cínico. Otra cosa es lo que la gente espere, desee o tema ver en mí; ahí entra el prejuicio, y todos lo tenemos. Pero me gustaría pensar que quienes me conocen de verdad y están cerca de mí saben bien lo que soy. Y de un tiempo a esta parte, más todavía, por la edad. No tengo que forzar nada. Me puedo permitir comunicar lo que pienso, lo que deseo, lo que me preocupa. Para mí y para mi comunidad. Eso me trae enemigos, pero también personas muy fieles que me apoyan desde el cariño. No hay pose", afirma sin rodeos.

A pesar de su intensa actividad en la industria, Bardem sostiene que el verdadero eje de su rutina es su ámbito familiar. Con dos hijos de 15 y casi 13 años, detalla las estrictas condiciones profesionales que impone para no distanciarse de ellos: "Mi cuerpo y mis contratos solo permiten estar sin ver a mis hijos dos semanas. En nuestra casa hay algo innegociable: al menos uno de los dos debe estar siempre con ellos". Respecto al futuro y a la progresiva emancipación de los jóvenes, el actor expone su filosofía educativa: "No puedes protegerlos de todo. Solo puedes armarles con el sentido común, con empatía hacia sí mismos y hacia los demás, y con valor para seguir andando y creyendo. Sobre todo quiero que sean buenas personas. Y lo son, me consta".

En esa misma línea, contempla la futura salida del hogar de sus vástagos no como una pérdida, sino como una meta deseable: "Mis hijos tienen 15 y casi 13 años, y empiezas a intuir una vida no tan lejana sin ellos en casa. Y yo deseo que eso llegue. Deseo su independencia, su capacidad para existir por sí mismos, por lo que son, por lo que hacen y también por lo que deciden no hacer. Ahí entran el riesgo de la vida y el miedo que da, pero eso va a existir siempre. Prefiero pensar en la alegría y el orgullo que sentiré al comprobar que pueden volar solos. No sé hacia dónde irán ni qué accidentes buenos o malos les sucederán".

Su relación con Hollywood

Uno de los puntos recurrentes en la imagen de Bardem ha sido su relación con la industria norteamericana. Preguntado por Esquire sobre si se siente un extraño en Hollywood o una figura desubicada dentro del cine español, el actor aprovecha para desmontar lo que califica como un "mantra" periodístico y matizar su vinculación fiscal y residencial con España: "Siempre he vivido en España. Nunca he residido en EEUU, aunque hay mucha gente que repite ese mantra. Lo máximo fueron seis meses por trabajo, y coincidió con el nacimiento de mi hijo porque no podía moverme de allí, así que decidimos que naciera allí. He vivido y cotizado en España toda mi vida. Hubo un momento en el que no recibía proyectos aquí porque pensaban que no me interesarían, que era demasiado caro o que vivía fuera. Tuve la suerte de recibir propuestas extranjeras y fui aceptándolas, pero siempre regresando a España y deseando trabajar aquí. En ese sentido, remarca la importancia que tiene para él expresarse en su lengua materna: poder expresarme desde mi origen. Trabajar en inglés es distinto. Tengo el privilegio de poder hacerlo dentro y fuera de España, y eso es un lujo".

Fiel a su costumbre de utilizar las plataformas promocionales para aleccionar sobre geopolítica, Bardem no desaprovecha la entrevista en Esquire para arremeter contra Occidente y asumir una culpa colectiva por los conflictos internacionales. Según sostiene, "Hay situaciones que nos representan de una forma especialmente fuerte como seres humanos occidentales. Yo vivo en España y me siento responsable de lo que desde aquí hacemos al resto del mundo, de cómo excusamos o justificamos las violaciones, el uso de la fuerza y el asesinato para enriquecernos o dar más poder a quienes dirigen nuestra voluntad mediante relatos manipulados y mentirosos. Y hay situaciones que son especialmente simbólicas", concluye.

Su diagnóstico parte de un juicio global severo sobre las democracias occidentales y la economía de mercado, sobre las que afirma: "Si no empezamos por reconocernos como artífices de un sistema que no funciona, un sistema inválido y desproporcionado, no podemos mejorarlo". Justifica además su empeño en abanderar causas mediáticas desde su estatus de privilegio: "No eliges una causa porque las demás no importen, sino porque en ella confluyen muchas responsabilidades que tienen que ver con el lugar en el que vives y con lo que puede hacer uno. Sabes que nunca conseguirás colocar en primer plano todas las crueldades del mundo. Desde una posición privilegiada, lo único que intentas es utilizar el altavoz y prestar voz a quienes crees que necesitan ser escuchados, con la esperanza de generar un eco y alguna consecuencia".

El sesgo ideológico del actor vuelve a quedar patente al analizar el momento político actual en Europa y América, donde carga contra los movimientos conservadores y el descontento popular etiquetándolos bajo la fórmula del populismo: "Ahora parece que se está recuperando el discurso de la fuerza bruta, de la radicalidad y del recorte de derechos. De lo que hablamos es de la posibilidad de trascender la violencia en favor de la empatía, la unión y la comunión. Todo sistema que no ayude a crear eso es un sistema violento. Las sociedades europeas, norteamericanas y algunas sudamericanas están volviendo a discursos basados en el miedo y en el populismo más barato: la idea de que la culpa siempre es del otro".

"La banda sonora de mi casa tiene que ver con el reguetón"

En el plano cultural y de género, Bardem aborda también el papel de la mujer sénior en las producciones audiovisuales contemporáneas, reconociendo cierta apertura pero manteniendo una postura crítica sobre la presión social existente: "Nos estamos acostumbrando a ver a mujeres mayores protagonizando series y películas y llevando el peso de las historias. Eso se está normalizando. Pero para ellas sigue siendo muy injusto. No puedo imaginar lo que significa estar constantemente pendiente, de forma voluntaria o involuntaria, del eco que tu presencia provoca en el espectador, en los medios y en las redes sociales. Afortunadamente, hemos avanzado respecto a hace veinte años: una mujer puede aparecer con su edad, sus arrugas, su pelo blanco o su forma física y ser aceptada tal como es. Aun así, queda muchísimo por hacer".

Finalmente, al trasladar el foco al ámbito doméstico y los consumos culturales de los jóvenes, el intérprete detalla cómo aborda la presencia del reguetón en su casa, descartando la prohibición directa y apostando por la fiscalización del mensaje: "La banda sonora de mi casa tiene mucho que ver con el reguetón, y ahí levanto una ceja. No soy un gran fan, pero es lo que escucha la generación de mis hijos. Para bien o para mal, porque hay algunas letras terribles. Tienes la opción de prohibirlo o de educarles mientras lo escuchan, y hemos elegido lo segundo porque prohibir no me sale. Algunas canciones permiten abrir conversaciones muy interesantes con tu hijo o tu hija sobre el machismo, la masculinidad, la pertenencia, el consumismo o el papel de la mujer".

Dentro de este panorama musical, Bardem no oculta su simpatía por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, a quien concede un beneplácito personal tras haberlo conocido en persona: "Tuve la suerte de conocerlo en Puerto Rico, conocer a sus padres y ver de dónde viene. Comprobé la raíz que tiene y la honestidad con la que honra su origen. Me pareció un tipo genial. También me impresionó su manera de afirmar una identidad cultural ante el mundo. Lo hace de una manera tan honesta y tan bonita que incluso le perdono alguna de las letras".