Nuevos detalles del fin de la relación de Gabriela Guillén con Cristiano Ronaldo: "Estaba conociendo a alguien"

Durante la emisión del programa El Verano se Mueve en Telecinco se han sacado a la luz todos los detalles de la relación sentimental que mantuvieron Gabriela Guillén y el futbolista Cristiano Ronaldo. El hilo de la historia comenzó a destaparse tras la confesión de Marisa Jara, quien coincidió con la empresaria paraguaya durante su participación en Supervivientes. Jara confirmó en el plató de Telecinco que Gabriela le habló abiertamente del idilio: "Es cierto que lo llegó a comentar. Ella dijo que había sido pareja de Cristiano Ronaldo". Ante la insistencia del equipo, la modelo remató: "Lo confirmo" y más tarde fue la propia Gabriela la que lo confirmó a nuestra compañera de Es la Mañana de Federico, Beatriz Cortázar.

Posteriormente, la periodista y colaboradora Leticia Requejo aportó los detalles de la conversación directa que mantuvo con la propia Gabriela Guillén para contrastar la información. Según explicó la periodista en El Verano se Mueve, la historia comenzó cuando la joven de origen paraguayo aterrizó en la capital de España para trabajar en el sector de la moda. "Podemos confirmar que Gabriela Guillén ha mantenido una relación durante dos años con Cristiano Ronaldo. No ha querido darme las fechas, pero me ha dicho que le conoció cuando vino a jugar al Real Madrid CF, desde 2009 hasta 2018", explicó Requejo.

Todo nació a través de una colaboración profesional, derivando con el paso de los meses en un vínculo íntimo. La fecha clave de este acercamiento se sitúa a comienzos de 2015, justo tras el sonado fin de la relación de la estrella lusa con la supermodelo rusa Irina Shayk: "Tuvieron un affaire a principios de 2015, cuando Cristiano estaba soltero tras acabar su relación con Irina Shayk", detalló la colaboradora.

Según las confesiones recogidas, el romance fue intenso pero llegó a su fin de manera discreta cuando la vida del astro luso dio un giro. Guillén relató en su entorno que el vínculo no terminó por un desacuerdo, sino por el inicio de una nueva etapa personal para el deportista: "Cuando se fue del Madrid perdimos el contacto, me comentó que estaba conociendo a alguien, no me dio detalles, no tenía por qué. Éramos amigos, fue bonita y fugaz".

A pesar del distanciamiento mediático, Gabriela guarda un excelente recuerdo del futbolista y ha llegado a calificar la etapa como algo bonito y de respeto mutuo: "Es un hombre maravilloso, sencillo, muy caballeroso y atento. Me da igual la gente que opina que yo estoy soñando y mintiendo. ¿Para qué voy a mentir? Tengo pruebas, pero no me dan ganas de mostrar algo tan íntimo".

La empresaria añadió además: "Lo nuestro fue algo bonito, lo que sí me parece malo es que lo hayan sacado ahora". Incluso desveló haber vuelto a ponerse en contacto con él a través de mensaje para disculparse por la repentina atención mediática generada alrededor de su pasado: "Le escribí que no se preocupe, esto no ha sido intención mía".

Uno de los detalles más llamativos revelados por los colaboradores es que Bertín Osborne era conocedor de este capítulo del pasado de Gabriela, ya que ella misma se lo confesó durante el tiempo que compartieron juntos: "¡Fue muy importante para ella este capítulo en su vida y ¡Bertín Osborne lo sabe!", afirmó Requejo. Por su parte, el periodista Sergio Garrido añadió: "Coincidí con Gabriela un día y estaba muy cabreada con Bertín. 'Me dijo que no era el único famoso con el que había estado'. No me dijo que fue una relación, sino que tuvo algo con él".

Con estas revelaciones, el pasado de Gabriela Guillén cobra una nueva dimensión pública, demostrando que su historia con el delantero portugués fue un episodio breve pero significativo en su trayectoria personal.