Curro Romero se recupera en el hospital de un cuadro respiratorio: "Tiene muchas ganas de vivir"

Curro Romero, de 92 años, fue hospitalizado el pasado domingo en el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza. Según se ha dado a conocer recientemente, el motivo ha sido un cuadro infeccioso respiratorio severo provocado por sus problemas de deglución, una complicación derivada de la enfermedad de Parkinson que padece desde hace tiempo. Ante el alarmante cuadro que presentaba, con altísima temperatura y bajos niveles de oxígeno, su esposa no dudó en trasladarlo de inmediato al centro médico para garantizar su atención rápida.

Pese a la gravedad inicial, la salud del matador ha experimentado un giro esperanzador. Tal y como confirmó su esposa Carmen Tello, en declaraciones telefónicas al programa Y Ahora Sonsoles, la infección está remitiendo gracias a la enorme fortaleza física y anímica del paciente. "Prácticamente la infección la ha invertido, es un hombre muy fuerte, tiene muchas ganas de vivir", aseguró emocionada. Este avance hace prever que en breve pueda regresar a su domicilio para continuar allí su convalecencia.

El susto, sin embargo, fue mayúsculo. Durante su intervención, la compañera de vida del espada explicó cómo se precipitó la situación el fin de semana: "Se puso muy mal, con 40 de fiebre y con bajada de saturación de oxígeno, y la persona que nos ayuda en casa y yo decidimos no esperar a la ambulancia". Una vez en el servicio de urgencias, el diagnóstico confirmó una infección pulmonar de gran envergadura que obligó a su ingreso inmediato, especialmente al tratarse del segundo episodio similar en apenas cuatro meses.

A punto de cumplir 93 años, el estado general del mítico espada lógicamente acusa el desgaste del tiempo y las patologías crónicas. Su pareja confesó vivir con suma preocupación cada vez que se produce un atragantamiento, reconociendo que los propios facultativos se sorprenden de la capacidad de resistencia del diestro ante situaciones clínicas tan comprometidas. Aunque tiene el pulmón afectado, problemas de visión y dificultades en el habla, su ánimo se mantiene inquebrantable y siempre rodeado del cariño de sus allegados.

En el plano personal, la incansable labor de cuidadora está pasando factura a la propia esposa del matador, quien admitió encontrarse exhausta desde el punto de vista psicológico. Volcada en atenciones hacia su marido, a quien define como "sumamente bueno y generoso", reconoce que necesita un respiro, pero siempre priorizando el bienestar de su esposo. "Me muero de pensar que no está en casa, le echaría muchísimo de menos", concluyó, reafirmando el profundo vínculo que les une tras décadas de relación.