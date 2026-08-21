Guerra familiar tras la muerte de Juan Tamariz: su viuda acusa a los hijos de aislar al mago

Tras el fallecimiento del célebre ilusionista español Juan Tamariz el pasado 18 de agosto a los 83 años de edad, como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson que padecía, ha salido a la luz un grave conflicto familiar. La tensión entre los cuatro hijos del artista —Ana, Mónica, Alicia y Juan Diego, nacidos de su primer matrimonio— y su viuda, Consuelo Lorgia, con la que llevaba casado diecisiete años, ha trascendido a la opinión pública.

Ha sido la propia Lorgia quien ha decidido romper su silencio en el programa de televisión Y Ahora Sonsoles. Según su testimonio, los descendientes de Tamariz le impidieron acompañarle durante la última etapa de su vida, ocultándole de forma deliberada el paradero de la residencia de ancianos en la que fue ingresado a principios de año.

En sus declaraciones al citado espacio televisivo, la viuda relató que los hijos tomaron la decisión de internar a su padre el pasado 29 de enero, sin facilitarle ningún tipo de información, a pesar de que la pareja convivía en un domicilio de la capital. "Me pasé días llorando y preguntando dónde estaba. Le llamé al teléfono móvil y le mandé cientos de mensajes", aseguró Lorgia, quien lamenta la falta de respuesta por parte de la familia.

Ante esta situación, la esposa del ilusionista contactó con el hermano del fallecido, quien también se negó a revelarle su ubicación, acatando supuestamente las órdenes dictadas por los hijos. Finalmente, Lorgia logró descubrir la ubicación del centro residencial mediante una artimaña. Tras personarse en el lugar, el personal le denegó inicialmente el acceso, puesto que los únicos autorizados para las visitas eran los cuatro descendientes directos.

Sin embargo, exhibiendo varias fotografías de su boda, logró demostrar su condición de esposa y acceder a la habitación. "Estuvimos una hora hablando. Yo no podía decirle lo que pasaba, pero me preguntó qué me pasaba en los ojos; le dije que tenía ardor, pero estaban hinchados de tanto llorar", ha recordado Lorgia, añadiendo que optó por ocultar la maniobra de sus familiares para no causarle mayor sufrimiento.

Esta dinámica de aislamiento, de acuerdo con el relato de la viuda, se habría repetido durante el ingreso hospitalario que precedió al fallecimiento del mago. Lorgia asegura que no fue informada del empeoramiento de su estado de salud ni se le permitió visitarle. La notificación de la tragedia llegó a través de una llamada telefónica del hijo, quien le comunicó el deceso poco después de que ella misma le suplicara que le indicase el número de la habitación del hospital.

No obstante, esta narrativa ha sido puesta en duda por parte del entorno profesional del artista. La periodista Lorena Vázquez ha indicado que un íntimo amigo del mago ha ofrecido una perspectiva diametralmente opuesta. De acuerdo con esta fuente, el matrimonio atravesaba serias dificultades, lo que explicaría los conflictos con los hijos. Además, este compañero de profesión sostiene que los descendientes no actuaron a espaldas de su padre, sino que este fue plenamente "consciente hasta el final" de las decisiones que se tomaban y de la información que se transmitía a su esposa.