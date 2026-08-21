Meghan Markle y el príncipe Harry desatan un torbellino en Inglaterra con su regreso

La Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, en esRadio, ha repasado este viernes el viaje relámpago del rey emérito Juan Carlos I a Barcelona para despedir a su gran amigo Josep Cusí, así como las últimas reacciones tras el anuncio del regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido, que ha producido reacciones hasta en el premier británico, Andy Burnham.

El programa ha confirmado que Juan Carlos I ha acudido finalmente a Barcelona para despedirse de su gran y leal amigo Josep Cusí, fallecido a los 92 años. En un viaje relámpago procedente de una ciudad europea, el padre del Rey permaneció varias horas en el domicilio del fallecido para acompañar a su viuda, Inés Muiños, y a sus seis hijos. La llegada de don Juan Carlos fue muy discreta, casi secreta, y el rey emérito ya ha abandonado la Ciudad Condal tras despedirse de su amigo.

Se trata del tercer viaje de Juan Carlos I a España desde que comenzó el verano: en junio participó en las regatas de Sanjenjo, en julio acudió al cumpleaños de su amigo Miguel Arias y se reunió con la reina Sofía en el palacio de Marivent, y ahora ha protagonizado este desplazamiento inesperado a Barcelona, ciudad que no pisaba desde hacía má más de 10 años.

Guillermo, furioso con Harry y Meghan

Las reacciones que ha desatado el anuncio del regreso de Harry y Meghan Markle al Reino Unido no se han hecho esperar. Y es que los duques de Sussex no recuperarán ni funciones oficiales ni su condición de miembros activos de la Casa Real. El asunto ha llegado incluso al primer ministro británico, Andy Burnham, que, durante una visita a Bradford, se vio obligado a pronunciarse sobre la seguridad de la pareja y optó por la diplomacia, calificándolo de "un asunto privado para Harry y Meghan". Poco después, un portavoz del Ministerio del Interior recordó que el sistema de protección estatal es "riguroso y proporcionado", sin dar más detalles por motivos de seguridad.

Hay que recordar que el Gobierno británico retiró la protección a la pareja cuando dejaron de ser miembros activos de la Familia Real, decisión que llevó a Harry a demandar sin éxito al propio Ejecutivo británico. Según Daily Mail y The Sun, fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que el príncipe Guillermo está furioso por esta decisión de su hermano, a la que percibe como un intento forzado de reconciliación para el que no estaba preparado. En la Crónica Rosa se han recordado los episodios que marcaron la ruptura entre ambos hermanos, como la publicación del libro Spare, en el que Harry relató una discusión de 2019 en la que aseguró que Guillermo lo agarró y lo tiró al suelo, o la entrevista concedida a Oprah Winfrey.

Y es que seis años después de su marcha a Estados Unidos, la popularidad de la pareja se sitúa en mínimos históricos: una encuesta reciente de YouGov refleja un 65% de opiniones desfavorables hacia Meghan Markle, frente a solo un 22% de apoyo, un dato que contrasta con el hecho de que la propia duquesa llegó a calificar el entorno británico de "tóxico". Harry y Meghan ya han matriculado a sus hijos en un colegio británico y han cerrado el alquiler de una vivienda, aunque The Times baraja opciones como los Cotswolds o Northampton. Desde el diario descartan en todo caso que se instalen en Londres.

Entre las novedades de la jornada, el programa también se ha hecho eco de los rumores de embarazo de Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, tras una fotografía publicada durante sus vacaciones familiares, así como del reconocimiento de paternidad del príncipe Lorenzo de Bélgica sobre su hijo Clément, fruto de una relación de siete años con la cantante Wendy Van Wanten.