Belén Esteban responde a Juls y reta a los Janeiro: "Contad la otra historia"

Diez días después de la publicación de la imagen de Andrea donde Belén Esteban contaba que su hija no era una nepo baby, Belén Esteban ha roto su silencio. A pesar de haber prometido a su marido que no iba a hablar y que no quería sincerarse demasiado, ha ido dando respuesta a todo lo que le han preguntado, dejando claro que está bien, feliz, tranquila y centrada en sus publicidades en redes. Además, ha dejado claro que "no voy a tener una guerra con Julia".

Belén ha reconocido que le encanta que la haya llamado meme televisivo. "A mí me encanta ser un meme televisivo", ha respondido. Y sobre Julia ha añadido: "Me parece supergraciosa, lo digo en el buen sentido de la palabra". Preguntada por si su story iba dirigido a Julia, ha evitado confirmarlo y ha tirado de ironía: "¿Alguien se ha dado por aludida?". Y ha defendido que llamar nepo baby a alguien no constituye ningún insulto.

Tal y como opinan nuestros colaboradores, que "todo vuelve", quien también se ha sumado al carro ha sido Beatriz Trapote, que no solo ha vuelto a colaborar en un medio de comunicación, donde ha aprovechado para defender a su sobrina, sino que también ha responsabilizado a Belén de su salida de TV. Belén no ha dudado en responderle de forma irónica: "¿Yo era Paolo Vasile o era directora de programas?".

Belén sí que ha sido contundente ante las palabras de Beatriz Trapote y es lo referente a esa supuesta "otra historia" sobre lo que ha ocurrido entre la familia Janeiro y Belén Esteban: "Llevamos 27 años esperando. Yo quiero que cuenten la historia. Esto es como Jumanji, que el juego aparece cada 120 años y hay que tirar los dados".

Belén también ha aprovechado para aclarar que el conflicto entre hermanas no es por un tema económico, algo en lo que están de acuerdo nuestros colaboradores: Juls sí estuvo en su casa, pero Jesulín, no. Asimismo, ha vuelto a recordar que su hija Andrea es anónima, no sin antes matizar que si Jesús quería ver a su hija: "Cuando dicen que no se dejaba ver a la niña, que se hubiera ido a la Guardia Civil y se hubiera puesto una denuncia".

Tampoco ha dudado en confesar que ha visto las historias de Juls en Instagram y que, por el momento, no se plantea tener una conversación en privado con Julia para acercar posturas porque "no hay que forzar absolutamente nada y yo no tengo nada que solucionar, sinceramente".

Asimismo, Belén no ha dudado en utilizar una canción, concretamente la de Cómo hemos cambiado, para referirse a Terelu o Rosa Benito.