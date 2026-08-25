Tania Llasera pide perdón por sentir 'empatía' por una mujer que asesinó a sus tres hijos pequeños

La presentadora Tania Llasera ha emitido unas disculpas públicas después de la intensa polémica que generó en las redes sociales. Hace unos días, la comunicadora compartió un vídeo en la red social Instagram en el que aseguraba sentir compasión por Lindsay Clancy, una enfermera de Massachusetts que en 2023 estranguló a sus hijos de cinco y tres años, y a un bebé de apenas ocho meses. Este crimen, que presuntamente se produjo durante un brote psicótico posparto, conmocionó a la sociedad estadounidense y ahora se encuentra en pleno proceso judicial.

En su mensaje original, Llasera vertió afirmaciones muy controvertidas al intentar explicar el asesinato múltiple. Según sus palabras literales, la acusada hizo todo lo posible para pedir ayuda médica, pero los sistemas fallaron. Además, cargó duramente contra el marido de la presunta homicida al asegurar que él tenía una vida al margen de la paternidad y salía con sus amigos, mientras que la madre carecía de cualquier respiro. "En cambio, y creo que aquí muchas nos identificamos, la madre no tenía vida más allá de ser madre", llegó a expresar para tratar de contextualizar su empatía hacia la acusada.

Esta postura, considerada por multitud de usuarios como una justificación inaceptable de un crimen atroz contra menores indefensos, desató una ola de indignación en internet. Sobrepasada por el aluvión de críticas y reproches, la presentadora optó por cerrar temporalmente sus perfiles y alejarse del foco mediático. Tras unos días de reflexión, ha decidido romper su silencio con una nueva grabación de cinco minutos de duración en la que entona el mea culpa y califica de "terribles" los términos que empleó para referirse al infanticidio.

"He vuelto a ver el vídeo que publiqué y, visto con distancia, las palabras que utilicé me parecen terribles. Pido perdón. Es algo que quiero que quede cristalino", ha afirmado, reconociendo que su responsabilidad como figura pública le exige un rigor que en esta ocasión no aplicó. Asimismo, Llasera ha admitido que la importancia del debate sobre la salud mental no justifica la gravedad de sus declaraciones previas. "Acepto el enfado, las críticas, que mucha gente deje de confiar en mí y admito todas las consecuencias de equivocarme", ha añadido con un tono mucho más prudente y sosegado.

Durante su descargo, la comunicadora ha revelado las duras consecuencias personales que ha sufrido tras intentar comprender a Lindsay Clancy. Ha confesado que por primera vez ha sentido un miedo real a salir a la calle acompañada de sus propios hijos ante la posibilidad de ser increpada por su actitud. Incluso ha denunciado haber recibido amenazas de que contactarían a los servicios sociales para intentar retirarle la custodia de los menores. Pese a aceptar su grave equivocación, ha lamentado que una persona pública y su entorno familiar tengan que soportar este nivel de hostigamiento sistemático.

Finalmente, Llasera ha querido zanjar este espinoso asunto asegurando que estas serán sus últimas declaraciones al respecto. Ha agradecido el respaldo de sus allegados y el trato de los medios de comunicación en unos días de enorme desgaste. Su objetivo inmediato es retomar paulatinamente su actividad profesional y su rutina familiar con mayor "conciencia, corazón y cuidado", tratando de dejar atrás un oscuro episodio en el que su desacertada exposición la situó en el centro de una de las controversias más crudas de su trayectoria mediática.