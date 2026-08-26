Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio

El panorama de la crónica social se ha visto sorprendido este miércoles con una noticia inesperada. Según ha revelado en exclusiva la revista Semana, Carlos Latre y Yolanda Marcos han decidido poner el punto final a su matrimonio tras veintidós años casados. La pareja, que siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bajo en lo relativo a su intimidad, afronta esta nueva etapa de sus vidas con la máxima discreción posible, evitando protagonizar titulares escandalosos o desencuentros públicos.
Fuentes cercanas a la pareja aseguran a la citada publicación que se trata de una separación estrictamente cordial. De hecho, a pesar del fin de su historia de amor, los caminos de ambos seguirán estrechamente unidos. No solo comparten importantes vínculos profesionales que han cultivado a lo largo de más de dos décadas, sino que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de su hija en común, Candela, de veinte años de edad, quien siempre se ha mantenido completamente alejada del foco mediático.
La historia de amor entre el popular showman y su ya expareja comenzó a fraguarse a finales de la década de los noventa. Ambos coincidieron cuando eran muy jóvenes trabajando en los estudios de Radio España, donde forjaron una sólida amistad que pronto se transformó en noviazgo. Finalmente, en el año 2004, decidieron dar un paso más en su relación y pasaron por el altar. Dos años después, en 2006, daban la bienvenida a su única hija, Carlota, consolidando así la familia que habían proyectado desde sus inicios en el mundo de la comunicación.
A lo largo de su prolongado matrimonio, la pareja ha tenido que hacer frente a los lógicos altibajos derivados de la convivencia y de la exigente agenda del humorista. Cabe recordar que en 2015 atravesaron una fuerte crisis sentimental. Como el propio protagonista confesó años más tarde, su desbordante éxito profesional provocó que, en cierto modo, perdiera su verdadera esencia y se alejara de sí mismo. Esta situación derivó en una separación temporal que hizo presagiar el fin del matrimonio en aquel momento.
Sin embargo, poco tiempo después de aquel distanciamiento, ambos decidieron darse una segunda oportunidad, apostando firmemente por reconstruir su proyecto de vida en común. Esta reconciliación se ha prolongado durante casi una década, demostrando el profundo cariño y respeto que se profesaban. Tras estos nueve años de renovado esfuerzo y convivencia, han llegado a la conclusión de que su relación de pareja no funciona de la manera esperada, decidiendo de mutuo acuerdo emprender caminos separados en el terreno sentimental, pero manteniendo intacta su fructífera alianza laboral.