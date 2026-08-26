Laura Sánchez, feliz con Manuel Escribano y con nuevo proyecto profesional

Laura Sánchez no puede estar más feliz; así me lo confesó durante la conversación que mantuvimos. Hace unos días su novio, el matador de toros Manuel Escribano, sufrió una cogida durante las fiestas de la Feria de Málaga. La pareja comenzó una relación hace dos años y se ha vuelto inseparable. "Manuel se está recuperando muy bien, afortunadamente. La cornada fue limpia a pesar de ser grande, de 15 centímetros; fue muscular y no le dio mucha importancia. Fue en el segundo toro hace unos días, pero ya está en casa. Ahora estamos en Sevilla; este hecho coincidió con que era su cumpleaños.

El 31 de julio tuvo otra cogida en Huelva y el toro le hirió el lóbulo de la oreja, pero ya está bien. Ahora quiere reaparecer el próximo viernes en Tarazona y el domingo en Tarifa, y allí acudiré. Es impresionante el poder de recuperación; la verdad es que tiene una preparación impecable".

Laura y el diestro no pueden estar más felices. "Estamos muy bien, las cornadas son gajes del oficio. Manuel tiene muchos compromisos esta temporada y lo está disfrutando. Yo suelo ir siempre que puedo a verle a la plaza porque confío en sus capacidades y lo celebro mucho. Lo que no hago es verlo por televisión; me pongo muy nerviosa porque se ve mucho más, prefiero que me llamen cuando termine", me contó.

La pareja también ha tenido tiempo para desconectar y han pasado unos días en Mallorca. "Ahora ya toca vuelta al trabajo y, como no paro, en pocas semanas abro un centro de belleza en Huelva. Sin dejar la moda, ya está en marcha todo para la nueva edición de We Love Flamenco, que este año cumplimos 15 años. No paro, y también viajo a Connecticut para ver a mi hija Naia, donde estudia ADE y Marketing y juega al fútbol femenino. Ha tenido una lesión de ligamento cruzado, pero se está recuperando muy bien", explicó.

Proyectos de pasar por la vicaría no hay. "Yo no soy muy de boda y Manuel menos, pero nunca se puede decir. De esta agua no beberé".