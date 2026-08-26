Colate Vallejo-Nágera pide reabrir el caso contra Paulina Rubio para que su hijo viva en España

El litigio que mantienen desde hace años Nicolás Vallejo-Nágera, alias Colate, y Paulina Rubio por la custodia de su hijo menor ha vivido un nuevo episodio judicial este verano. A pesar de que el empresario albergaba la esperanza de que la Justicia estadounidense fallara a su favor para permitir que el joven pudiera residir en España junto a su familia paterna, la decisión de los tribunales ha supuesto un duro revés para sus aspiraciones personales y familiares.

La jueza encargada del caso en la Corte de Miami se ha mostrado implacable en su resolución. Sin tener en consideración las preferencias expresadas por el menor ni diversas pruebas aportadas durante el proceso, ha otorgado la razón a la cantante mexicana. El tribunal ha argumentado que el joven seguiría residiendo con su madre al estimar que se encuentra manipulado y aleccionado por su progenitor.

Ante esta decisión, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha optado por no rendirse en la batalla legal. El pasado 24 de agosto presentó una moción de reconsideración, una vía alternativa a un recurso de apelación tradicional, el cual supondría un elevado coste económico y podría demorarse más de un año y medio. Para cuando dicho recurso se resolviera, su hijo estaría cerca de cumplir la mayoría de edad y tendría plena libertad para elegir su lugar de residencia. Con este movimiento, el empresario persigue que la magistrada rectifique su decisión, reabra el caso y modifique la sentencia dictada.

Según la información divulgada por el programa de televisión Y Ahora Sonsoles y el digital Informalia, el documento presentado por la defensa del español argumenta que el fallo favorable a Paulina Rubio contiene errores de hecho y de derecho. Además, la defensa señala múltiples contradicciones y subraya que no se habría aplicado de forma correcta la legislación del estado de Florida sobre la reubicación de menores en casos de divorcio.

El escrito desglosa la situación en ocho puntos fundamentales para desmontar la argumentación del tribunal. En primer lugar, rechaza que el menor hubiera sido aleccionado antes de prestar declaración. La transcripción de su comparecencia demostraría, de acuerdo con esta postura, que sus respuestas no estaban preparadas bajo ninguna influencia externa.

Asimismo, se denuncia que la preferencia del propio joven ha sido ignorada. Esta postura estaría respaldada por la terapeuta y la guardiana, quienes indicaron que el menor padece un elevado nivel de estrés al convivir con su madre. Según la petición, el chico habría expresado de forma reiterada durante los últimos meses su deseo de trasladarse a vivir al país europeo.

El documento también critica que la resolución culpe exclusivamente al padre del conflicto. El expediente original señala a ambos progenitores por involucrar al menor en la batalla legal. Además, se habría omitido que el joven declaró sentirse inseguro con su madre a causa de discusiones diarias y del supuesto consumo de sustancias por parte de la mexicana, lo que afectaría a su comportamiento.

Por último, la defensa concluye que la parte materna no aportó evidencias sólidas que justifiquen que la ciudad estadounidense sea el lugar idóneo. En cambio, en Madrid disfrutaría de una familia extensa, apoyo constante y estabilidad, factores que la jueza habría obviado al no establecer la comparativa exigida por la ley.