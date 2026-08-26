Julia Janeiro responde a Belén Esteban: "Si no hablo es por respeto a mi hermana"

El culebrón mediático entre la familia Janeiro y Belén Esteban sigue sumando nuevos episodios. Después de que la tertuliana reapareciese ante las cámaras para responder a Julia Janeiro, a la que tachó de "meme televisivo", la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido dar la réplica y aclarar varios puntos sobre la polémica.

En sus recientes declaraciones, Belén Esteban había asegurado que no le molestaban las palabras de la joven, afirmando que le parecía una chica "muy graciosa" y que tenía el mismo derecho a expresarse que ella. Sin embargo, Julia Janeiro no ha querido dar un paso atrás y ha lanzado una advertencia clara sobre los motivos que la llevan a guardar silencio respecto a la que fuera pareja de su padre. "Si yo no hablo es por respeto a mi hermana, porque yo le tengo muchísimo cariño y la quiero un montón", ha afirmado la creadora de contenido.

La polémica se originó cuando la tertuliana explicó que no utilizó el término nepo baby para referirse directamente a ella, aunque admitió que la consideraba como tal, al igual que a otros personajes públicos. Ante esto, la joven ha sido tajante al asegurar que no se dio por aludida: "Yo respondí a lo que me dijeron y ya está". Además, ha descartado por completo la posibilidad de mantener un encuentro para acercar posturas, calificando la idea de "tonterías".

Otro de los puntos de fricción ha sido la supuesta visita de Jesulín de Ubrique a la casa que la colaboradora poseía en Paracuellos del Jarama. La joven ha desmentido categóricamente que esa información saliese de ella y ha precisado los hechos: "Yo dije que había quedado con mi padre, pero (...) en ningún momento dije que mi padre... Porque mi padre no ha estado en esa casa. La que estuve fui yo".

Frente al reto de la excolaboradora, que la instaba a hablar porque "ya sabe por dónde va la historia", la joven ha insistido en que existen dos versiones y que hasta ahora solo se ha escuchado una. Pese a reiterar su cariño por Andrea Janeiro, ha preferido mantener la discreción sobre el estado actual de su relación, argumentando que no habla de "personas anónimas". "Si yo no cuento mi versión de las cosas en todo momento es por ella. Y si en algún momento he dicho algo es por lo que yo he sufrido desde pequeña", ha sentenciado.

Por último, Julia Janeiro ha aprovechado la ocasión para desmentir los rumores de un distanciamiento con su hermana por motivos económicos. Entre risas, ha calificado estas informaciones de "tonterías" y ha aclarado el origen de sus ingresos. Según ha explicado, se ha comprado un piso con el dinero de una demanda ganada frente a las mentiras vertidas cuando cumplió la mayoría de edad. "He dicho en más de una ocasión que todos los padres harían exactamente lo mismo", ha concluido.

Para concluir, la joven se ha referido también a su familia. Tras guardar silencio previamente sobre las palabras de su tía Beatriz Trapote —quien afirmó que si Belén Esteban era la princesa del pueblo, su sobrina sería la reina—, ha querido enviarle un afectuoso saludo. Asimismo, ha asegurado que sus padres "están muy orgullosos" de ella, aunque ha preferido que sea su madre, inmersa en la grabación del programa Hasta el Fin del Mundo en Asia, quien se pronuncie públicamente si así lo considera.