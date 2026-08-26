Muere Tim Curry, el aterrador Pennywise y Dr. Frank-N-Furter, a los 80 años

El actor británico Tim Curry, convertido en un icono del cine de culto por sus interpretaciones del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y del aterrador Pennywise en la primera adaptación de It, ha muerto a los 80 años. Curry falleció la noche del martes en su residencia de Los Ángeles, según informó TMZ.

La muerte pone fin a una trayectoria de más de cinco décadas en el cine, la televisión y, especialmente, los escenarios. Curry alcanzó la fama internacional en 1975 con The Rocky Horror Picture Show, donde dio vida a Frank-N-Furter, un personaje extravagante y provocador que terminó convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la cultura popular.

Pero su carrera estuvo lejos de quedar reducida a aquel personaje. En 1990 volvió a inquietar al público como Pennywise, el payaso asesino de la adaptación televisiva de la novela de Stephen King It. También participó en películas como Annie, Cluedo, Solo en casa 2, Legend, La caza del Octubre Rojo o Los Teleñecos en la isla del tesoro.

Un derrame cerebral que cambió su vida

Los últimos años de Curry estuvieron marcados por graves problemas de salud. En 2012 sufrió un derrame cerebral que le obligó a someterse a una intervención quirúrgica y a afrontar una larga rehabilitación. El episodio afectó a su movilidad y a su capacidad para hablar, y terminó apartándolo en buena medida de los grandes papeles en pantalla.

En una entrevista concedida a CBS Sunday Morning en 2025, el actor recordó cómo se produjo aquel episodio. Se encontraba recibiendo un masaje cuando el masajista le advirtió de que estaba preocupado por su estado y recomendó llamar a un médico. Curry aseguró que no sentía dolor ni tenía síntomas que le hicieran pensar que algo grave estaba sucediendo.

El derrame le hizo recordar inevitablemente a su padre, que había fallecido por la misma causa cuando Curry apenas tenía diez años. Después de la operación y la rehabilitación tuvo que volver a aprender a hablar y a caminar.

A pesar del golpe que supuso para su vida y su carrera, Curry rechazó siempre instalarse en la autocompasión. "No admiro mucho la autocompasión", explicó en aquella entrevista, en la que habló también de la tristeza provocada por su nueva situación.

Y fue especialmente contundente al hablar de la muerte. "No temo a la muerte, aunque intento evitarla", afirmó entre risas. "Creo que todos tenemos miedo, pero sospecho que al final la recibiré con los brazos abiertos".

Una carrera mucho más allá de Frank-N-Furter y Pennywise

Curry comenzó su trayectoria profesional en el teatro londinense y participó en el reparto de Hair antes de convertirse en una estrella mundial. Su trabajo sobre los escenarios le proporcionó tres nominaciones a los premios Tony, entre ellas por sus interpretaciones en Amadeus, My Favorite Year y Spamalot.

También desarrolló una prolífica carrera como actor de doblaje y puso su característica voz al servicio de numerosas producciones de animación. En 1991 ganó un Daytime Emmy por su trabajo en Peter Pan and the Pirates.

En 2025 publicó sus memorias, Vagabond, en las que repasó su extensa carrera y algunos de los episodios más personales de su vida. Hasta el final mantuvo, sin embargo, una parte de su intimidad protegida. "Una de las claves es no fomentar una identidad", explicó entonces. "Lo he protegido y lo sigo haciendo".