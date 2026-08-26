Omar Montes se fractura la mano boxeando y recibe el peor diagnóstico médico

Omar Montes atraviesa un nuevo revés relacionado con su salud. El cantante madrileño, aficionado al boxeo y a los deportes de contacto, ha tenido que detener su actividad después de sufrir una lesión en la mano durante uno de sus entrenamientos. El propio artista ha informado de la situación a sus seguidores desde el hospital y ha trasladado con preocupación el diagnóstico recibido: "Estás obligado a operarte".

A través de su cuenta de TikTok, donde reúne a más de un millón y medio de seguidores, Montes ha compartido las imágenes del incidente y de su posterior visita al centro médico. En la grabación puede verse el instante en el que, tras golpear a su rival, percibe un fuerte crujido en la mano. Poco después llegaría la confirmación de que se trata de una fractura que requiere intervención: "Tengo una fractura en el nudillo y hay que operar".

La lesión, según ha explicado el especialista que ha atendido al cantante, presenta una especial complejidad. Las radiografías muestran que no se trata de una fractura limpia, sino de una rotura formada por diferentes fragmentos óseos. "El problema es que la fractura no es limpia, son muchos fragmentos", explica el médico durante la consulta. El especialista precisa además que la lesión "no afecta a la diáfisis del hueso, sí afecta a la articulación", una circunstancia que ha provocado que la zona se encuentre "hundida y colapsada".

La recomendación médica pasa, por tanto, por una operación para reconstruir la articulación y recuperar la funcionalidad de la mano. Una situación especialmente relevante para Montes debido a su afición por el boxeo.

Un riesgo para seguir boxeando

Durante la exploración, los médicos también han detectado una circunstancia añadida que podría complicar el futuro deportivo del artista. En el hueso próximo a la fractura existe un quiste que podría convertir esa zona en un punto especialmente vulnerable.

"En el hueso de al lado tienes un quiste, un punto frágil si quieres seguir boxeando", le advierte el facultativo. De este modo, la intervención no solo busca reparar la fractura actual, sino también reducir los riesgos asociados a que Montes continúe practicando deportes de contacto.

La lesión llega después de otro episodio que ya había obligado al cantante a pasar por el hospital. A mediados de agosto, Montes sufrió un fuerte problema estomacal después de consumir un alimento en mal estado. En aquel momento, explicó a sus seguidores que se encontraba "muerto en vida" debido a la intensidad del malestar.

Ahora, la fractura de la mano y la operación prevista obligan al artista a reducir su actividad y afrontar un nuevo periodo de recuperación. El alcance de su baja dependerá de la evolución de la lesión y de las indicaciones de los especialistas.