Rocío Muñoz anuncia una demanda de paternidad contra Omar Montes tras recibir amenazas

La empresaria madrileña Rocío Muñoz ha reaparecido públicamente en un momento crucial de su vida. Alejada del foco mediático durante las últimas semanas, se encuentra en la recta final para convertirse en madre por primera vez. Su figura ha cobrado especial notoriedad tras asegurar que Omar Montes es el padre del hijo que espera, una afirmación que ha desatado una intensa batalla legal.

El propio cantante negó rotundamente estas declaraciones y anunció medidas legales contra ella. En concreto, le exige una indemnización de 500.000 euros por un presunto delito de injurias y calumnias, argumentando que las manifestaciones de la joven han dañado gravemente su imagen pública. Pese a la presión de este proceso, la madrileña se muestra firme en sus convicciones.

A escasos días de dar a luz, Muñoz ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que su estado de gestación está muy avanzado, habiendo acudido ya en un par de ocasiones a la monitorización en el hospital. Sin embargo, este periodo que debería ser de tranquilidad se ha visto empañado por graves mensajes intimidatorios. Según ha relatado, está aterrada por las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales, dirigidas directamente hacia el bebé, unos hechos que ya habría puesto en manos de la Justicia.

En cuanto a los detalles sobre el inminente nacimiento, la empresaria asegura que ya tiene todo listo para la llegada del pequeño. Ha confirmado que el nombre ya está elegido, aunque ha preferido mantenerlo en secreto con una sonrisa. Eso sí, ha dejado claro que el niño no se llamará Omar, respondiendo con un tajante "ni loca" al ser preguntada por esta posibilidad.

De confirmarse la versión de Muñoz, este bebé sería el tercer descendiente del artista, quien ya tiene un hijo adolescente y otro que cumplirá un año el próximo mes de octubre, fruto de su relación con Lola Romero, con quien la protagonista de esta historia afirma que le fue infiel.

Lejos de retractarse ante la amenaza de los tribunales, Rocío Muñoz mantiene su postura y advierte de sus próximos movimientos legales. Ha anunciado que, en cuanto se produzca el parto, presentará una demanda de paternidad. La empresaria subraya que su principal objetivo es que salga a la luz la verdad para demostrar que no es ninguna oportunista y limpiar su reputación frente a quienes la acusan de mentir.