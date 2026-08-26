Tini Stoessel descubre que no controla su patrimonio millonario tras una auditoría sobre la gestión de su padre

Alejandro Stoessel ya no es el representante de la estrella argentina Tini desde hace tres meses. La relación contractual entre padre e hija terminó después de quince años, durante los cuales el director, realizador y guionista se encargó de negociar y firmar acuerdos en nombre de la artista, así como de actuar como representante de distintas sociedades argentinas y extranjeras de las que es socio único o principal.

Tras poner fin a esta etapa, Tini solicitó una auditoría para revisar la gestión de las sociedades vinculadas a su carrera. Las conclusiones, según la información obtenida en ese proceso, han puesto sobre la mesa una situación que afecta directamente a su patrimonio: actualmente, los derechos económicos derivados de su actividad artística y de su imagen están en manos de sociedades de las que la cantante no es propietaria ni accionista, ni siquiera de forma parcial.

Según informa el medio Infobae, Tini no tendría capacidad de decisión sobre buena parte del patrimonio generado durante su carrera. La artista, de 29 años, que trabaja en el mundo del entretenimiento desde la infancia, habría facturado de forma puntual y a petición de su padre por determinados servicios artísticos. Sin embargo, los ingresos registrados en 2025, siempre según los datos recogidos en la auditoría, resultarían desproporcionados en comparación con las cantidades generadas por las compañías que canalizaron los contratos.

De acuerdo con estas conclusiones, únicamente Alejandro Stoessel tendría derecho a percibir los beneficios de las sociedades a través de las cuales se han gestionado los ingresos procedentes del trabajo artístico de su hija. La revisión encargada por Tini con el objetivo de recuperar el patrimonio generado a través de sus actividades artísticas y comerciales también habría constatado que no existen contratos que le garanticen una participación en los beneficios futuros.

La situación afectaría asimismo a otros ingresos derivados de su trabajo, incluidos proyectos musicales comprometidos a corto plazo. Según la auditoría, Tini no podría percibir directamente esos ingresos a título personal, no tendría acceso a las cuentas de las sociedades y tampoco ostentaría participaciones en ellas. En particular, los ingresos pasados y futuros vinculados a su contrato discográfico habrían sido canalizados —y continuarían canalizándose— a través de una sociedad sobre la que la artista no tendría control.

La auditoría también habría permitido reconstruir cómo se organizó durante años la estructura contable, jurídica y societaria de la carrera de Tini. Según sus resultados, Alejandro Stoessel asumió históricamente la gestión de esa estructura y tomó de forma exclusiva las decisiones relacionadas con el dinero.

En determinados casos, y a petición de las propias compañías contratantes, Tini firmó documentos en los que aceptaba la intervención de esas sociedades. Lo habría hecho, según su entorno, sin conocer en profundidad el alcance de lo que estaba firmando y basándose en la confianza depositada en las personas que gestionaban su carrera. En ningún momento, sostienen las conclusiones de la auditoría, habría cedido sus derechos artísticos, de imagen o comerciales.

Las sociedades implicadas tampoco habrían participado directamente en la creación de sus proyectos artísticos. Tini ha desarrollado por sí misma sus trabajos musicales y actorales y, especialmente durante los últimos meses, ha elegido personalmente a los colaboradores de cada proyecto. Pese a ello, según los resultados de la revisión, esas sociedades habrían acumulado los ingresos generados por su actividad sin que la artista figurase como autorizada para operar con las cuentas bancarias de ninguna de ellas. Su padre, en cambio, sí habría tenido esa capacidad.

Tini dispone de una única cuenta bancaria de titularidad exclusiva y, según la información de la auditoría, no pudo acceder directamente a ella hasta junio de 2026, después de la intervención de sus abogados.

Actualmente, padre e hija mantienen una negociación para resolver la situación. La relación entre ambos ha sido durante años especialmente estrecha y pública, pero el objetivo ahora sería poner fin definitivamente a la representación de Alejandro Stoessel y recuperar el control sobre el patrimonio y los derechos económicos vinculados a la carrera de la artista.

El entorno de Tini mantiene, además, una preocupación adicional: no descarta que durante la gestión anterior pudieran haberse producido irregularidades o incluso posibles ilícitos. La cantante, según las mismas fuentes, se considera completamente ajena a cualquier eventual responsabilidad derivada de esas actuaciones.

Mientras se desarrolla este proceso, Tini continúa con su gira FUTTTURA. La artista se presentará en México durante la segunda etapa del tour y tiene previstos catorce conciertos en Argentina y otros dieciséis en distintos países de Latinoamérica antes de que termine el año. A partir de enero, la gira continuará por Europa con siete actuaciones.

El espectáculo repasa las distintas etapas de su trayectoria, desde su salto a la fama como protagonista juvenil de Violetta hasta su consolidación como una de las principales figuras del pop latino, con trabajos como Tini, Quiero Volver, Cupido y Un mechón de pelo.