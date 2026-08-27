El músico estadounidense Cash Stevens se ha convertido esta semana en el protagonista indiscutible y totalmente involuntario del último fenómeno viral en Internet. Tras publicar un breve vídeo interpretando una canción en su perfil de TikTok, miles de usuarios españoles comenzaron a compartir las imágenes asombrados por su innegable parecido físico con Alberto Núñez Feijóo. Esta sorprendente similitud facial ha provocado una auténtica avalancha de comentarios humorísticos y memes, bromeando sin cesar sobre un supuesto salto a la industria musical del actual líder de la oposición en nuestro país.

Lejos de ignorar el inmenso revuelo generado a este lado del océano Atlántico, el artista norteamericano ha decidido abrazar la anécdota con un gran sentido del humor. A través de la misma popular plataforma de vídeos cortos, el cantante natural de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, se dirigió directamente al presidente del Partido Popular. "Alberto Núñez Feijóo, ¿somos dos gemelos idénticos separados al nacer?", preguntó el músico en su cuenta, para acto seguido lanzar una singular y simpática propuesta pública al político gallego: "Ponte en contacto conmigo, hermano, y cantemos juntos".

El tremendo impacto visual del vídeo original resulta evidente a simple vista. En apenas unas horas desde que el algoritmo lo recomendara en España, la publicación ha logrado superar con creces el millón y medio de visualizaciones. En la grabación, Stevens aparece mirándose en un espejo mientras camina con gesto serio, luciendo una camisa de vestir de tonos claros y un estilo casual. Su pelo canoso peinado con un corte de estilo clásico, sumado a unas características gafas de pasta oscura, completan una asombrosa ilusión óptica que hace dudar a más de uno de si se trata del auténtico líder de los populares.

Como era de esperar, la caja de respuestas de la mencionada red social no ha tardado en llenarse de comentarios cargados de ironía y retranca por parte de miles de internautas de nuestro país. Decenas de mensajes como "En inglés no te va a entender", "Y nos toca el gemelo malo" o "Por estas cosas me encanta ser española" inundan desde hace días la publicación del artista, que asiste atónito a esta imprevista popularidad de alcance internacional nacida de una simple casualidad.

Este formidable e inesperado golpe de suerte mediático supone sin duda el mayor pico de atención del público hasta la fecha para Cash Stevens. Su trayectoria musical transcurría hasta ahora de forma muy discreta dentro del competitivo mercado estadounidense. De hecho, en su perfil oficial de Spotify apenas cuenta con alrededor de doscientos oyentes mensuales regulares y mantiene colgados algo más de media docena de sencillos. Entre ellos, destaca especialmente una cuidada versión del conocido tema I Love You, I'm Sorry de Gracie Abrams.

A pesar de la insalvable barrera idiomática y de la gran distancia geográfica que los separa, el cantante ha querido mostrar abiertamente su sorpresa por esta repentina y curiosa ola de fama que ha cruzado el charco. Horas después de la explosión viral, publicaba en su perfil de Instagram una captura de pantalla de uno de los numerosos artículos de la prensa nacional que se han hecho eco de esta divertida anécdota. "Aparentemente soy famoso en España por parecerme a un político de allí", confesaba divertido.