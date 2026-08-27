María José Campanario reaparece ajena al conflicto de Julia Janeiro con Belén Esteban

La tensión mediática entre Julia Janeiro y Belén Esteban continúa escalando en el ámbito de la crónica social. Tras el comentario de la joven, que llegó a calificar a la habitual tertuliana de "meme televisivo", la respuesta no se ha hecho esperar. A su regreso de unas vacaciones en Tenerife, la ex de Jesulín de Ubrique contestó con contundencia. Sin embargo, ambas partes han coincidido en señalar que prefieren guardar silencio sobre ciertos episodios del pasado. El motivo principal de esta prudencia es el respeto hacia Andrea Janeiro, que a sus 27 años mantiene una postura vital completamente alejada de los focos y de cualquier tipo de enfrentamiento público.

Mientras este cruce de declaraciones se desarrolla en España, la madre de la joven influencer se encuentra a miles de kilómetros de distancia. La odontóloga está inmersa desde finales del pasado mes de julio en el rodaje de Hasta el Fin del Mundo, donde pondrá a prueba a diversos personajes conocidos, entre los que destacan figuras como Belinda Washington y María del Monte, obligándoles a recorrer más de 10.000 kilómetros por la histórica Ruta de la Seda en Asia con un presupuesto muy ajustado y sin facilidades externas de ningún tipo.

Julia ha querido salir al paso de las informaciones que apuntaban a un supuesto malestar de su madre por sus tajantes palabras. A través de unas recientes declaraciones a los medios, la joven desmintió entre risas que sus progenitores estuvieran disgustados o preocupados por su repentina exposición mediática. En este sentido, recalcó que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y aseguró firmemente que jamás llevaría a cabo ninguna acción que pudiera perjudicar la tranquilidad familiar que han logrado mantener durante estos últimos tiempos.

Ajena a todo este torbellino televisivo, María José ha protagonizado sus primeras imágenes promocionales del mencionado programa, donde no ocultó sus nervios y reconoció que esta aventura supone un gran reto personal que le alejará temporalmente de su círculo más íntimo y de cualquier polémica nacional.

"Soy María José, soy dentista y vengo a este viaje con mi amiga y compañera Belinda Washington", afirmó con rotundidad en el avance emitido. Además, quiso sincerarse sobre las emociones que espera experimentar durante el largo recorrido. "Voy a llorar por dejar a la familia atrás y no verla en un tiempo, pero sé que estoy en buenas manos y me va a sacar de los pozos más oscuros", añadió de forma emotiva. Para concluir, subrayó su decidida intención de exprimir al máximo la insólita experiencia: "Quiero vivir el momento e intentar quitarme esos miedos que siempre me rondan la cabeza", unas palabras pronunciadas antes de que estallara la actual tormenta mediática en torno a su primogénita.