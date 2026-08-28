Muere a los 40 años Begoña, mujer del DJ Nando Costa y madre de su hija: "Siempre serás el amor de mi vida"

El DJ de la Sala Stereo de Alicante y con presencia habitual en distintos festivales, Nando Costa, ha comunicado la muerte de su mujer y madre de su única hija, Begoña Rodríguez. El artista ha compartido un mensaje en sus redes sociales para despedirse de ella, aunque no ha explicado la causa del fallecimiento.

Nando Costa ha acompañado la publicación con un vídeo y un extenso texto en el que recuerda la vida que ambos han compartido y el papel de Begoña tanto en su familia como en su día a día. "Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida", ha escrito.

La pareja tenía una hija, Abril, y el DJ ha explicado que ambos entendían su familia como un equipo formado por los tres. "Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías", escribe.

Begoña Rodríguez era abogada penal y de familia y utilizaba también sus redes sociales para acercar el mundo jurídico a sus seguidores bajo el lema "el derecho sin líos". Su perfil tenía poco más de 2.000 seguidores y en él alternaba publicaciones relacionadas con su profesión con fotografías de carácter personal.

Su última publicación está fechada el pasado 8 de agosto y muestra imágenes de un festival al que acudió junto a su marido. En febrero también compartió imágenes de su cumpleaños, en las que aparece soplando las velas con el número 40. Por esta publicación, todo apunta a que tenía alrededor de esa edad, aunque no hay una confirmación sobre su edad.

En el mensaje publicado ahora, el DJ recuerda especialmente la forma de ser de Begoña y el vínculo que mantenía con las personas de su entorno. Explica que muchos la llamaban "Mamá Bego" por su manera de cuidar, escuchar y ayudar a los demás.

"Mi vida nunca volverá a ser la misma sin ti al lado. Pero también sé que me pedirías que fuera fuerte. Que cuidara de Abril. Que siguiera adelante por ella, pero te prometo que lo intentaré; te prometo que intentaré estar a la altura de la madre maravillosa que tuvo. Te prometo que haré todo lo posible para que crezca sabiendo quién eras y cuánto la querías", ha escrito el artista.