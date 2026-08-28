Muere el torero Cayetano de Julia mientras hacía deporte en un parque de Córdoba el día de su 55 cumpleaños

El matador de toros cordobés Cayetano de Julia ha fallecido este viernes mientras practicaba deporte en el circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba, precisamente el día en que cumplía 55 años.

El aviso a Emergencias 112 se recibió alrededor de las nueve de la mañana después de que una persona alertara de que un hombre había sufrido una indisposición mientras hacía deporte. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, que únicamente pudieron confirmar su fallecimiento, y agentes de la Policía Nacional. Según las primeras informaciones, no habría indicios de criminalidad.

Cayetano de Julia, nombre taurino de Cayetano Fernández Fernández, nació en Córdoba el 28 de agosto de 1971. Procedía de una familia vinculada al mundo del toro: su padre fue novillero y su tío, Cayetano de Andújar, matador de toros. Se vistió de luces por primera vez en 1984, en Priego de Córdoba, y debutó con picadores en Motril en 1988.

El 23 de mayo de 1995 tomó la alternativa en su Córdoba natal, con Rafael Camino como padrino y Chiquilín como testigo. Su trayectoria como matador no alcanzó el número de contrataciones esperado y posteriormente compaginó su vinculación al mundo taurino con su actividad empresarial.

En los últimos años estaba dedicado al sector de la hostelería y era propietario de varios negocios en la Judería de Córdoba. Su fallecimiento se produce de forma repentina mientras practicaba una de las actividades deportivas que realizaba habitualmente.