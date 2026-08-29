Beatriz Trapote apoya a Juls Janeiro: 'Es momento de que cuente sus verdades'

La familia Janeiro-Trapote ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre la reciente exposición mediática de su sobrina. Durante un homenaje celebrado en la localidad gaditana de Ubrique en honor al conocido empresario José Luis López, alias el Turronero, el matrimonio formado por Víctor Janeiro y Beatriz Trapote disfrutó de una velada especial. En este contexto, no dudaron en mostrar su apoyo incondicional a la hija de Jesulín de Ubrique frente a los medios de comunicación allí congregados. Fiel a su habitual discreción, el torero prefirió ceder el protagonismo a su esposa ante las preguntas de la prensa: "Preguntad a Beatriz, que ella habla mejor".

La comunicadora, lejos de esquivar las cuestiones sobre la joven, se mostró entusiasmada con la actitud que esta exhibe en sus perfiles sociales. Trapote reconoció que sigue muy de cerca los pasos de su sobrina en internet, donde recientemente protagonizó una divertida anécdota culinaria que se hizo viral. "Nosotros estamos encantados. Yo sigo su Instagram. Por favor, es que Julia es oro puro. Es bendita, bendita juventud", aseguró la periodista. Además, hizo referencia a la espontaneidad de la creadora de contenido: "Hoy con el tupper de los macarrones. Es que eso es mono. Le tienen que dar un programa ya. Y que esté yo con ella, en el programa".

Esta profunda admiración no es fruto de la actualidad, sino que hunde sus raíces en el vínculo familiar que han cultivado durante décadas. La esposa del diestro quiso poner en valor la estrecha relación que mantiene con la joven desde su infancia, subrayando el cariño que siente por ella. "Yo estoy muy orgullosa porque es que a Julia yo la he tenido desde los tres añitos. Para mí ha sido mi niña", confesó visiblemente emocionada al reflexionar sobre su madurez. La evolución personal de su sobrina es, precisamente, uno de los aspectos que más cautivan a la comunicadora: "Yo la veo ahora una mujercita. Ese desparpajo. Digo: 'Mira, mi Julia, el desparpajo que saca'".

Más allá de las anécdotas y el cariño familiar, Trapote aprovechó la presencia de los micrófonos para lanzar un mensaje reivindicativo sobre el derecho de su sobrina a defenderse de las críticas y relatar sus propias vivencias. En un tono más serio, reclamó que la joven tenga la oportunidad de expresarse libremente en los medios. "Yo creo que es momento de que ella cuente sus verdades. Es momento también de que saque todo el dolor que lleva dentro", sentenció. Finalmente, insistió en la necesidad de que la opinión pública escuche todas las partes implicadas en las polémicas que la rodean: "Y ya está. Y que se cuente la segunda versión. Que hay que contarla". Con estas declaraciones, el matrimonio deja patente que la joven cuenta con un férreo respaldo dentro de su núcleo familiar.