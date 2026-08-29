El millonario patrimonio de Manuel Díaz 'el Cordobés' tras ganar la batalla de su vida

Cumplió Manuel Díaz, alias el Cordobés, cincuenta y ocho años el pasado 30 de junio, del signo Cáncer, quienes se rigen por la Luna, según los astrólogos. Aquí, en la tierra, él ha llevado una vida muy dura hasta que a través de su profesión taurina no solo se ha convertido en millonario, sino que cuando pudo, lo primero que hizo fue comprarle una casa a su madre y ayudar a sus hermanos, sobre todo a José María, que durante muchos años estuvo a su lado, ayudándolo en la tramitación de sus contratos y en cuestiones familiares, a quien le proporcionó económicamente un buen futuro. Manuel es un hombre generoso, que está pendiente de su clan. Se retiró en 2023, en una tarde en la que su padre, Manuel Benítez, le cortó la coleta públicamente en la plaza.

Muchos años hubo de aguardar este Manuel Díaz hasta que la justicia dictó sentencia acerca de la paternidad de Manuel Benítez, que este negaba, muy apoyado por quien era entonces su esposa, Martina Fraysse. "El hombre al que yo quise parecerme siempre", comentaría aquel, quien se hizo torero para escapar de la humilde situación en que vivían su madre y sus hermanos. No tenía idea de manejar ni capote ni muleta, pero sí poseía valor y tenacidad. Hasta que debutó en una novillada sin caballos en 1983 pasó hambre con los suyos, a quienes ayudaba modestamente con lo cobrado como trabajador en una gasolinera. Se anunció en sus primeros festejos como "Manolo", hasta que su primer apoderado, con mucha visión comercial, lo convenció para que se anunciara como el Cordobés. Ni había nacido en la capital de los califas —vino al mundo en una clínica madrileña y sus primeros meses los vivió en Arganda del Rey— ni tenía, a primera vista, parentesco con quien hasta la fecha era quien había popularizado ese sobrenombre, Manuel Benítez. Resulta que a este se le había olvidado renovar en la oficina correspondiente de patentes el citado apodo. Por tanto, al registrarlo Manuel Díaz, aquel no tuvo más remedio que aguantarse, con evidente cabreo, que le duró mucho tiempo.

Tiene todo el derecho a que lo apellidemos Benítez

Ya desde hace tres años, Manuel Díaz González es oficialmente Manuel Benítez Díaz. Y así ha de constar en sus documentos de identidad, carné, pasaporte y otros. Pero en los medios de comunicación, sobre todo las revistas del corazón, se le sigue citando como Manuel Díaz, con lo cual el embrollo está servido. Lo que ya no tiene vuelta de hoja es que es hijo biológico de Manuel Benítez, a quien engendró su madre cuando era sirvienta en una casa de amigos del entonces famoso torero. Nacido Manuel, Benítez no quiso saber nada del niño, negando ser su padre. Así es que la madre, carente de recursos suficientes, tuvo que criarlo con grandes dificultades, al igual que a otros hijos que tuvo con otras parejas.

Niñez y adolescencia de Manuel Díaz mientras su madre le enseñaba fotos de Benítez: "¡Ese es tu padre!".

Dando un salto en la biografía sentimental de padre e hijo, tantas veces contada, nos detenemos en el presente de este último, que gracias a su empeño en sobresalir como torero ha amasado una fortuna considerable, estimada en diez millones de euros. Cinco de los cuales corresponden al valor actual de la finca Cerro Negro, sita en la localidad de Guillena, a treinta kilómetros de Sevilla, de ciento cincuenta hectáreas, que le vendió su entonces suegro, José Luis Martín Berrocal. Allí reside el Cordobés hijo junto a su segunda esposa, Virginia Troconis, y sus hijos, Triana y Manuel, con la que matrimonió en 2004. Anteriormente estuvo casado con Vicky Martín Berrocal desde 1997 hasta 2001, padres de Alba.

Los cinco millones aparte de los otros cinco en los que hoy se valora esa finca corresponden tanto a cuanto se estima posee en cuentas bancarias como en negocios inmobiliarios y agrícola-ganaderos, más algún otro de carácter tecnológico e industrial. Ha sabido, bien aconsejado, diversificar su notable capital. Que incrementa desde hace años, ya ausente de las plazas como matador de toros, con sus apariciones televisivas en programas muy bien remunerados (Tardear, El Desafío). En otoño competirá en MasterChef Celebrity. Una manera de estar casi permanentemente de actualidad también. En "la pomada", que decían hasta hace poco los progres.