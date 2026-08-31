Alejandra Rubio da a luz a su segunda hija: el mejor regalo de cumpleaños para Terelu

El programa de televisión Fiesta desveló este pasado domingo 30 de agosto una de las noticias más esperadas de la crónica social: Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segundo hijo en común. En esta ocasión, la pareja ha tenido una niña y tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud, recuperándose del parto en la intimidad.

La confirmación oficial por parte de los progenitores se ha hecho esperar unas horas. Ha sido este lunes, en torno a las 13:00, cuando la pareja ha decidido romper su silencio. Este anuncio ha coincidido con un momento de gran trasiego familiar en el centro médico. Previamente, se había podido ver a Mar Flores acudiendo al hospital para conocer a su primera nieta. Poco después, hacía su aparición la otra abuela, Terelu Campos, en una jornada doblemente especial para ella, puesto que precisamente hoy celebra su 61 cumpleaños.

Para compartir su alegría con sus seguidores, Alejandra Rubio ha utilizado sus historias de Instagram, red social que suele ser su principal canal de comunicación. La joven ha publicado una emotiva fotografía en la que se puede apreciar su mano, todavía con la vía médica puesta, junto a la de Carlo Costanzia. Ambos sostienen con enorme ternura la diminuta mano de su pequeña, de la que apenas se vislumbran los dedos y un pequeño body de rayas en tonos rojizos, la primera prenda que ha lucido en sus primeras horas de vida.

Durante todos los meses de gestación, la influencer ha mantenido un estricto secreto sobre el nombre que recibiría el bebé. En diversas intervenciones había jugado al despiste, asegurando que su elección no sería nada clásica y dejando entrever que sorprendería a todos. Finalmente, el nombre escogido ha sido Tessa, un claro y emotivo guiño a su abuela, María Teresa Campos, justo en la semana en la que se cumplen tres años del triste fallecimiento de la mítica comunicadora. En su mensaje, Rubio ha escrito: "Bienvenida a la familia pequeña Tessa. Te amamos", acompañando el texto con varios emoticonos.

El nombre de Tessa tiene un origen griego y constituye una variante directa de Teresa. Aunque históricamente comenzó utilizándose como un diminutivo de carácter cariñoso, con el paso de los años ha adquirido entidad propia hasta consolidarse como un nombre independiente. Etimológicamente, está estrechamente relacionado con conceptos como la abundancia, la prosperidad, la perseverancia y los frutos del esfuerzo. Con la llegada de esta nueva niña, la familia sigue creciendo rápidamente, puesto que la pequeña se lleva tan solo un año y ocho meses con su hermano mayor, Carlo Jr., consolidando así el proyecto familiar de la pareja.