Belén Esteban presume de cuerpo en Tenerife: "Para 52 años ni tan mal"

El rostro televisivo Belén Esteban continúa apurando las últimas jornadas de la temporada estival con unos días de descanso en Tenerife, un destino que ha elegido para refugiarse y disfrutar del sol, la piscina y la tranquilidad. De este modo, la excolaboradora busca desconectar y mantenerse alejada, al menos en la esfera pública, de la intensa guerra mediática que durante las semanas más recientes la ha situado de nuevo en el centro del foco informativo debido a sus conocidos desencuentros con Julia Janeiro.

A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, la comunicadora ha querido compartir con todos sus seguidores una instantánea de este agradable periodo vacacional. En la imagen, se la puede ver presumiendo de un merecido momento de relax, dejando meridianamente claro que en la actualidad atraviesa una etapa vital en la que su máxima prioridad es aprovechar su tiempo libre y alejarse de cualquier controversia que pueda enturbiar su tranquilidad.

Para acompañar dicha fotografía, la madrileña ha optado por incluir un fragmento musical de la cantante Olga Tañón. La letra de la canción elegida aborda precisamente la importancia de mantenerse fiel a los principios propios y hacer oídos sordos a las críticas destructivas: "Yo no sé, yo siempre he sido así. Por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar. Que digan lo que quieran de mí. ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí? Que me envidian y quieren lo malo pa mí, que digan lo que quieran de mí".

Sin embargo, lejos de querer alimentar cualquier tipo de especulación o dar pie a nuevas interpretaciones, la propia protagonista se ha apresurado a puntualizar que la elección de este tema musical no esconde ningún mensaje velado ni va dirigido a ninguna persona en particular. "Esta canción no va para dar que hablar, la pongo porque me encanta", ha escrito de forma tajante junto a la publicación para evitar suspicacias.

En su mensaje, además de esta rotunda aclaración, se ha encargado de etiquetar a la artista, acompañando sus palabras con varios emoticonos. Con este gesto, la excolaboradora parece reafirmar su firme deseo de disfrutar de sus vacaciones en paz, sin entrar en nuevas disputas públicas ni polémicas estériles, limitándose simplemente a compartir con su público una de las melodías que más le gustan en estos momentos de asueto.

Lo que resulta innegable es que, a sus 52 años, Esteban está aprovechando este final del verano por todo lo alto. Así lo ha demostrado en esta misma publicación, en la que aparece sonriente mientras disfruta del privilegiado clima del archipiélago canario. "Para 52 años ni tan mal", ha bromeado ella misma en el texto que acompaña la fotografía, evidenciando el excelente momento personal, anímico y físico en el que se encuentra actualmente tras su salida de la televisión diaria.