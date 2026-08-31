Los exclusivos regalos del Real Madrid a Cucurella y su mujer por su llegada al club

Claudia Rodríguez, mujer de Marc Cucurella, fue toda una sensación en las redes sociales durante el Mundial de fútbol. La creadora de contenido se ganó el cariño de los aficionados con los vídeos de YouTube en los que narraba su experiencia en cada partido y ahora que su marido es jugador del Real Madrid, su popularidad sigue creciendo especialmente entre los seguidores del club blanco, ya que ella misma ha reconocido su pasión por el equipo.

El Madrid quiso cuidar los pequeños detalles en la bienvenida al futbolista con una serie de obsequios pensados tanto para él como para su familia que la joven ha mostrado en el nuevo vídeo de su canal. Entre los regalos entregados al nuevo jugador destaca especialmente un exclusivo reloj personalizado. La pieza, de elevado valor económico, incorpora detalles que hacen que el obsequio sea mucho más personal y convierten el reloj en uno de los recuerdos más especiales de su incorporación al conjunto madridista.

Pero Cucurella no fue el único que recibió un detalle. Su pareja también tuvo su propio regalo: una cartera blanca de Loewe, una de las firmas españolas de lujo más reconocidas internacionalmente. El club obsequió además a sus tres hijos con equipaciones del Real Madrid con la fecha 15 de junio de 2026 bordada, el día que Cucurella firmó su contrato. El gesto demuestra que la bienvenida del club tuvo en cuenta también el entorno más cercano del futbolista.

🤍 Marc Cucurella's wife showed the gifts Real Madrid gave them on the day of his presentation. - A Real Madrid kit for all the members of his and her family.

- A Loewe wallet for her.

- A replica of the Bernabéu.

- A Hublot watch for Marc. pic.twitter.com/zZqMv9ZrLY — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 31, 2026

La elección de estos presentes encaja con una tradición cada vez más habitual en los grandes clubes, donde la presentación de una nueva estrella no termina con la firma del contrato o las fotografías con la camiseta. Los detalles personalizados sirven también para transmitir al jugador que comienza una nueva etapa dentro de la entidad.

En el caso de Cucurella, la incorporación al Real Madrid llega acompañada de una bienvenida especialmente cuidada. Un reloj exclusivo para él y un accesorio de lujo para su pareja han puesto el toque personal a sus primeros días como jugador madridista. Más allá de su precio, los regalos reflejan la intención del Club de hacer de la llegada del futbolista una experiencia especial desde el primer momento.