Mette-Marit, ausente en la primera misa homenaje por el rey Harald

En la sección de la Crónica Rosa de esRadio, en el programa Es la Mañana de Federico, la presentadora Ana Mateu, acompañada por Verónica Caso, Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno, ha desgranado los últimos acontecimientos de la prensa del corazón. El debate ha comenzado con la convulsa situación de la familia real de Noruega tras el fallecimiento del rey Harald. La gran protagonista de las críticas ha sido la princesa Mette-Marit, cuya misteriosa y milagrosa recuperación tras un trasplante de pulmón sigue levantando sospechas. Los colaboradores han calificado de incoherente que asista a ciertos actos públicos sin mascarilla y rodeada de gente, pero se ausente de otros momentos solemnes de despedida al monarca, lo que ha avivado los rumores sobre la veracidad de la gravedad de su enfermedad.

Otro de los puntos más polémicos ha sido la constante presencia de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, en los actos oficiales y en la vida de palacio, a pesar de sus graves problemas con la justicia y de estar condenado por delitos de violencia. Los tertulianos han criticado con dureza que la Casa Real noruega intente normalizar la figura de un joven con un historial delictivo tan complejo, permitiéndole residir en dependencias oficiales y aparecer en los retratos familiares. Consideran que este comportamiento daña gravemente la reputación de la institución, convirtiendo a la monarquía noruega en una "monarquía de opereta" que carece de la seriedad y el rigor necesarios para ganarse el respeto de sus ciudadanos.

Asimismo, se ha recordado el espinoso asunto de los correos electrónicos que vinculan directamente a Mette-Marit con el polémico millonario Jeffrey Epstein. Para los colaboradores de esRadio, este es uno de los escándalos más graves a los que se enfrenta la reina consorte, superando incluso las polémicas de su hijo. Lamentan que no haya habido consecuencias institucionales ni explicaciones claras por parte de la Corona noruega, que parece preferir el silencio y la ocultación antes que la transparencia, una actitud que choca frontalmente con los estándares éticos exigibles a una democracia liberal moderna.

En el ámbito nacional, la mesa ha comentado la reciente y comentada fotografía de Belén Esteban en su cuenta de Instagram, donde aparece completamente desnuda para despedir el verano. La imagen ha generado un intenso debate por el simbolismo del tatuaje de un toro que luce en su piel, un claro guiño a su pasado con Jesulín de Ubrique. Además, se ha especulado sobre su posible reaparición televisiva este viernes en el programa De Viernes, un movimiento que sus detractores ven como una desesperada búsqueda de protagonismo tras perder su espacio habitual en los medios de comunicación de masas.

La actualidad social española también ha venido marcada por el nacimiento de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, convirtiendo a Terelu Campos en abuela. Los colaboradores han aprovechado la feliz noticia para recordar, con gran nostalgia, la multitudinaria boda de Terelu Campos con Alejandro Rubio en Santander. Carlos Pérez Gimeno ha compartido divertidas anécdotas de aquel enlace en el palacio de La Magdalena, detallando cómo grabó más de veinticinco cintas de vídeo para el programa de televisión en el que colaboraba entonces, y cómo la boda estuvo rodeada de celebridades de la época como Rocío Carrasco o Nuria González.

Por otra parte, se ha analizado la actitud de la actriz Ester Expósito, quien fue captada por los paparazzi en el palco del estadio Santiago Bernabéu acompañada por el futbolista Dani Ceballos. La mesa ha criticado los gestos de desprecio de la joven intérprete hacia los fotógrafos, tapándose el rostro con el bolso y mostrando una actitud altiva. Los periodistas de la crónica rosa han señalado que debería aprender de otras grandes figuras públicas que, con educación y una sonrisa, atienden a la prensa que simplemente realiza su trabajo. También recordaron su frío encuentro con Paris Jackson, hija del mítico Michael Jackson, en un reciente desfile de la firma Desigual.

Finalmente, el resumen de la Crónica Rosa ha cerrado con los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G a raíz de una colaboración musical, que los colaboradores achacan a una mera campaña de marketing para promocionar su nuevo disco. También se ha comentado el estado de salud de Omar Montes, que ha recibido el alta hospitalaria tras ser intervenido de una lesión en la mano provocada por la práctica del boxeo. El cantante ha evitado pronunciarse sobre las demandas de paternidad de su expareja Rocío, manteniendo un absoluto silencio que los tertulianos consideran la estrategia más inteligente en este momento.