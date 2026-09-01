Frialdad entre Mar Flores y Terelu Campos en el hospital: evitaron coincidir en las visitas

El nacimiento de la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, a la que han llamado Tessa, ha vuelto a congregar a los abuelos en torno al centro médico. Sin embargo, este feliz acontecimiento ha dejado también patente la frialdad y el distanciamiento que imperan entre las consuegras. A lo largo de la mañana del lunes, tanto Mar Flores como Terelu Campos y el padre del joven, Carlo Costanzia, acudieron a la Fundación Jiménez Díaz, lugar donde dio a luz la colaboradora el pasado sábado, cuidando de hacerlo en diferentes horarios para evitar coincidencias incómodas.

Lejos de eludir la polémica, la propia Mar Flores ha querido aclarar la situación familiar. Durante una intervención en directo en el programa Y ahora Sonsoles, espacio en el que ejerce como colaboradora habitual, la modelo detalló cómo se han organizado las visitas al hospital y fijó su postura de forma tajante respecto a su nexo con la hija de la recordada María Teresa Campos.

"Yo he preguntado cuándo puedo ir y ellos me han dicho: 'Pues por la mañana de ocho a doce o algo así'", explicó Flores ante la audiencia, restando importancia al hecho de no haber coincidido con el resto de los familiares en la habitación. En este sentido, señaló que, debido a un viaje, su presencia se retrasó ligeramente: "Yo estaba en Viena y dije que cambiaba el vuelo, pero me dijeron que no hacía falta, que no tienen un protocolo. Creo que el padre de Carlo fue el sábado, le dio tiempo a coger un vuelo, y Teresa no sé cuándo habrá ido".

No obstante, el punto más relevante de su declaración se ha centrado en definir, sin ambages, la inexistente relación con Terelu Campos. Con un tono sereno pero firme, Mar Flores quiso poner las cartas sobre la mesa: "Somos una familia que se trata con educación, si no ha habido una relación antes no la va a haber ahora". Para matizar sus palabras y evitar menosprecios a la saga familiar, ha tenido un recuerdo especial para la matriarca: "Con quien tuve una relación, y me pareció una magnífica persona, fue con María Teresa Campos, una grandísima profesional. A Terelu la he conocido muy poco y a Alejandra la quiero, es la mujer de mi hijo".

Para concluir su intervención, la maniquí ha insistido en que su vínculo principal es estrictamente con su descendencia. "No es mi familia, es la de ellos. Mi familia es mi hijo, su mujer y mis nietos, todo lo demás viene en el paquete", ha sentenciado. Pese a la evidente distancia, ha asegurado que aboga por la "paz familiar y el sentido común", confirmando que, si tienen que coincidir en el futuro, no tendrá "ningún problema", aunque eso no implique compartir cenas o comidas en el ámbito privado.