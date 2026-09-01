Julia Janeiro, de la prensa rosa a la geopolítica: "Hay que hablar más de Ucrania y el Congo"

Julia Janeiro vuelve a estar en el centro de la actualidad. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha hablado ante las cámaras sobre su relación con Belén Esteban, las polémicas familiares que las rodean y sus nuevos proyectos, demostrando una vez más que no tiene intención de esconder lo que piensa.

Una de las cuestiones que le han planteado ha sido el reciente posado de Belén Esteban durante sus vacaciones en Canarias. La colaboradora apareció desnuda en una piscina y su fotografía no tardó en generar comentarios. Julia, lejos de entrar en provocaciones, ha optado por quitar hierro al asunto.

"Mis padres siempre me han dicho que no hay que opinar de cuerpos ajenos", ha explicado entre risas. Para ella, si Belén se siente cómoda compartiendo una imagen así, está en todo su derecho. Incluso ha encontrado una curiosa coincidencia entre ambas: "Yo también tengo un tatuaje de un toro", ha comentado divertida, en referencia a las similitudes que algunos han señalado entre ellas.

Julia también ha mostrado su sorpresa por la atención mediática que está recibiendo su enfrentamiento con Belén. La joven considera que existen asuntos mucho más importantes que deberían ocupar el espacio público y ha citado, entre otros, los conflictos internacionales, la situación de Palestina, Ucrania y el Congo, "la cantidad de mujeres maltratadas en nuestro país" y "las agresiones al colectivo LGTBIQ+". "Me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar. Hay temas más importantes de los que no se habla tanto. No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas y no extender tanto el chicle con temas que no merecen la pena", ha sentenciado.

En su perfil de Instagram también se acordó de la crisis por la invasión de marroquíes en Ceuta: "Los que me seguís desde antes de todo este boom sabéis que siempre le he dado visibilidad. Todo mi apoyo también para Ceuta y los ceutíes".

Ni en mil vidas adivinas lo que ha dicho Julia Janeiro sobre su polémica con Belén Esteban. NI

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A pesar de su intención de no alimentar la polémica, Julia sí ha querido responder a algunas declaraciones de Belén Esteban relacionadas con Andrea Janeiro. La influencer insiste en que su hermana tiene derecho a permanecer alejada de los medios y que ella misma respetará siempre esa decisión. Sin embargo, también considera que existe una parte de la historia familiar que no se está contando. "Si ella dice que ha habido ausencia, es su versión, mi versión es otra", ha asegurado, dejando claro que habla desde sus propias vivencias.

La joven ha sido especialmente contundente al explicar por qué no desea acercarse a Belén Esteban. Aunque asegura que siempre mantendría las formas si tuviera que coincidir profesionalmente con ella, no contempla recuperar ningún tipo de relación personal. "Yo no voy a tener ningún acercamiento innecesario con ella porque es una persona que le ha hecho muchísimo daño a mi madre, sobre todo a mi padre también", ha afirmado.

¿Un reality al estilo Kardashian?

Consciente de que su popularidad no deja de crecer, Julia Janeiro tampoco ha ocultado que está pensando en aprovechar esta nueva etapa profesional. Entre risas, ha confesado que le gustaría protagonizar su propio reality y ha mencionado como referencia a las Kardashian.

También ha bromeado con la posibilidad de crear una marca de ropa deportiva. Sus habituales apariciones con conjuntos de gimnasio han generado tanta repercusión que la joven considera que podría convertir esa tendencia en un negocio. "Hay que sacarle rentabilidad a la cosa también", ha comentado con su habitual sentido del humor.