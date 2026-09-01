Las primeras imágenes de Lucas (Andy y Lucas) después de operarse la nariz en Turquía: "Me han dejado guapísimo"

El regreso a la normalidad del exintegrante de Andy y Lucas parece estar cada vez más cerca después de dejar atrás una de las etapas más mediáticas y complejas de su vida personal. Alejado ya de los escenarios tras la disolución del popular dúo gaditano junto a Andrés Morales, el interés mediático de Lucas González se ha centrado en los últimos meses en un prolongado calvario derivado de su primera intervención quirúrgica nasal a finales de 2024. Después de meses arrastrando graves contratiempos funcionales y estéticos, el artista parece haber encontrado la solución definitiva a su problema al someterse a una segunda operación, esta vez en territorio turco.

El programa Y ahora Sonsoles ha sido el encargado de destapar las primeras imágenes del cantante despuñes de su paso por el quirófano en Estambul. A través de una cámara oculta, el espacio conducido por Sonsoles Ónega mostró una velada relajada en la que Lucas disfrutaba de una cena junto a su esposa, María José. A pesar de vestir todavía el aparatoso vendaje postoperatorio, el documento gráfico deja constancia de una notable mejoría anatómica: un tabique completamente alineado, simetría en los orificios nasales y la reconstrucción integral de la estructura cartilaginosa.

El propio artista no ha ocultado su alivio ante este cambio radical, compartiendo su entusiasmo públicamente de forma previa. "Me han dejado guapísimo, me ha quedado preciosa y por fin puedo mirarme al espejo y me veo la nariz", confesó el músico gaditano durante una intervención telefónica en el programa De lunes a viernes. Una declaración con la que daba por zanjado el malestar acumulado durante el último año.

No obstante, el proceso de curación absoluta requerirá tiempo y disciplina por parte del cantante. En el metraje emitido se aprecia a un Lucas todavía condicionado por la congestión propia de la intervención, un aspecto sobre el que él mismo previno al detallar los pasos de su tratamiento: "Tengo que estar ocho semanas tomando antibióticos, me han puesto una escayola y me tengo que dar muchos cuidados que son cremas y pomadas, y que tengo que mezclarlas mañana, tarde y noche, pero ya tengo nariz, gracias a Dios".