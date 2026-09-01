Lionel Richie, hospitalizado en cuidados intensivos

El conocido músico y compositor estadounidense Lionel Richie tuvo que ser ingresado de manera voluntaria el pasado sábado en un centro médico de St. Louis, en el estado de Misuri. Según ha adelantado el medio especializado estadounidense TMZ, el intérprete se encuentra en la unidad de cuidados intensivos para someterse a diversas pruebas médicas tras experimentar complicaciones de salud durante su última presentación en directo.

Fuentes del entorno más cercano al artista de 77 años han explicado al citado portal que la decisión de acudir al hospital se tomó estrictamente por motivos de precaución. Durante el recital ofrecido esa misma noche, el veterano vocalista evidenció serias dificultades para poder mantenerse en pie sobre el escenario, lo que generó preocupación entre su equipo y los asistentes al evento musical. No obstante, las previsiones médicas son optimistas y confían en que pueda recibir el alta médica este mismo martes.

Las complicaciones se hicieron patentes en la recta final de su actuación en el recinto The Muny. Justo cuando interpretaba uno de sus temas más emblemáticos, All night long, Richie se vio obligado a solicitar a los miembros de su equipo una silla para poder sentarse y concluir el espectáculo. Numerosos vídeos grabados por los espectadores y difundidos posteriormente en diversas redes sociales como Instagram muestran el evidente agotamiento del cantante en esos instantes finales del concierto.

Respecto al diagnóstico inicial, los profesionales sanitarios que le atienden barajan como hipótesis principal que el creador de baladas universales como Hello y Endless love haya padecido una "ligera deshidratación". Este cuadro clínico explicaría la debilidad muscular y la inestabilidad que mostró frente al público, síntomas recurrentes cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, especialmente bajo los focos y la exigencia física que requiere una gira musical de este calibre.

Cabe recordar que el ganador de varios premios Grammy ya había experimentado contratiempos de salud recientemente. A finales del pasado mes de junio, durante un concierto celebrado en el estado de Minesota, se vio forzado a finalizar su actuación antes de tiempo tras confesar a la audiencia que se sentía "mareado", momento en el que también requirió un asiento para reponerse. Este incidente marcó un accidentado inicio de su actual gira, bautizada precisamente como Sing a song all night long.

Tras aquel primer percance, el artista tomó la decisión de posponer sus siguientes dos compromisos profesionales, previstos en las ciudades de Chicago y Columbus. A través de un comunicado, justificó la cancelación temporal señalando que sus médicos le habían prescrito de forma tajante "descansar y recuperar la salud por completo". Días después, aprovechando la festividad del 4 de julio, se dirigió a sus seguidores para agradecer las muestras de afecto e informar de que ya se encontraba "bien".

Desde entonces, el músico, que en la actualidad compagina sus giras con su labor como miembro del jurado en el popular programa televisivo American Idol, ha mantenido un perfil bajo. Su última interacción pública se produjo el pasado jueves para dedicar un homenaje a su compañera de profesión Dolly Parton. En las últimas horas, los perfiles sociales de Richie se han llenado de miles de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de una legión de admiradores que espera volver a verle pronto recuperado y sobre los escenarios.