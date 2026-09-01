Vuelve Federico: Belén Esteban y Juls Janeiro, almas gemelas

Mal comienzo de reinado de Harald

En la Crónica Rosa de esRadio, dentro del programa Es la Mañana de Federico, Isabel González, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos analizan la actualidad del corazón comenzando con el regreso de Belén Esteban a los medios. Tras un periodo de menor visibilidad, se debate sobre sus posibles negociaciones con diferentes cadenas de televisión y su participación en proyectos digitales, un retorno que siempre genera expectación en la audiencia.

El foco se desplaza luego hacia la dinastía de Jesulín de Ubrique, concretamente sobre su hija Julia Janeiro, conocida popularmente como Juls. Sus recientes manifestaciones sobre el sufrimiento padecido durante su infancia y las desavenencias familiares ponen de nuevo sobre la mesa la tensa relación con María José Campanario, mientras que su hermana Andrea Janeiro continúa manteniéndose al margen de los focos mediáticos para proteger su privacidad.

Los tertulianos abordan también la delicada situación de la corona de Noruega, salpicada por constantes escándalos. La figura de la princesa Mette-Marit vuelve a ser cuestionada debido a las polémicas actividades de su hijo, Marius Borg Høiby, recientemente calificado como delincuente convicto tras verse envuelto en altercados públicos, lo que daña gravemente la imagen de una institución ya de por sí controvertida por los antiguos vínculos de la princesa con el magnate Jeffrey Epstein.

Al hilo de la monarquía noruega, se recuerda la historia de amor del rey Harald V de Noruega y la reina Sonia de Noruega, un matrimonio que tardó años en consumarse debido a la oposición oficial. Se discute la versión histórica sobre la dote de la boda, contraponiendo la versión oficial griega con otras fuentes parlamentarias que apuntan a las dificultades económicas que rodearon el enlace de la entonces joven pareja.

En el panorama internacional, se comenta el gran revuelo causado en Francia por la supuesta relación entre el futbolista Kylian Mbappé y la conocida actriz española Ester Expósito. La prensa del país galo sigue con atención cada paso de la pareja, destacando la influencia de la actriz en la imagen pública del deportista y su impacto en la crónica social europea.

Otro de los temas estrella es el nacimiento de Tessa, la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. El nombre del bebé rinde homenaje tanto a la recordada Teresa Campos como a Elsa, la abuela paterna, uniendo así a dos sagas familiares muy conocidas en España bajo el foco de las revistas del corazón.

Este nacimiento ha reavivado las viejas tensiones entre las abuelas, Terelu Campos and Mar Flores. Esta última ha sorprendido con unas declaraciones desmarcándose de la familia de Terelu al afirmar de forma rotunda que no son su familia, al tiempo que se recuerda el tormentoso historial judicial y personal que Flores mantuvo en el pasado con el padre de Carlo Costanzia.

Por último, se analiza la polémica en torno a Isabel Pantoja y su seguidora más fiel, Celeste, presidenta de su club de fans. Se debate sobre el supuesto dinero reclamado para sufragar el funeral de doña Ana Martín, un asunto que ha terminado en los tribunales y que vuelve a poner de manifiesto las complejas relaciones económicas y personales que rodean el entorno de la tonadillera.

El programa cierra comentando la reciente operación de cirugía estética de Lucas González, del dúo musical Andy y Lucas. El cantante se ha sometido a una compleja reconstrucción nasal en Turquía debido a los complejos que arrastraba desde hacía años, mostrándose muy satisfecho con los resultados médicos obtenidos.