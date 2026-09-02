Bigote Arrocet estira el chicle de su supuesta enfermedad y asume "sin dramas" que está "en la recta final" de su vida

Bigote Arrocet vuelve a las portadas, qué casualidad, justo cuando las Campos son noticia otra vez (aunque nunca dejaron de serlo) por el nacimiento de la hija de Alejandra. Ya nos contó la revista Semana en exclusiva el miércoles pasado que le habían encontrado un quiste en un riñón, en un reportaje en el que le veíamos meditabundo y taciturno, llorando mientras parecía leer unos informes médicos y se dejaba consolar por un individuo vestido con un pijama de médico, lo que no significa que sea un médico.

Este miércoles directamente concede una entrevista a esta revista que no hace demasiado bien a todos los que están sufriendo algún tipo de enfermedad o esperando un resultado médico, con toda la incertidumbre que esto genera.

Dice Edmundo Bigote Arrocet que los médicos han visto "algo raro" en sus analíticas, que le vieron algo raro en un riñón y que tiene antecedentes familiares, además de principio de diabetes y anemia ferropénica. Pero ya se pone en lo peor: "Si es malo y tiene difícil tratamiento, no lo quiero. Tampoco si me obliga a depender de una máquina".

Luego se pone derrotista: "Que llegue la hora cuando tenga que llegar, pero sin tratamientos agresivos. No me voy a someter a ningún tratamiento. No voy a ser esclavo, prefiero sufrir un mes y morirme. He vivido mucho y bien (…) Asumo que estoy en la recta final de mi existencia sin dramas".

Y cómo no: hay mención a Teresa Campos, porque si no la entrevista cotiza a la baja. "Teresita le tenía auténtico miedo a la muerte, no quería tocar el tema". Es evidente que Bigote puede contar lo que quiera sobre su salud, incluso obtener rédito económico de ello. Pero frivolizar con este tema de esta manera quizá no sea lo más acertado.

Cayetano Martínez de Irujo contra su hermano Carlos

Cayetano, erre que erre. Semana publica unas declaraciones exclusivas del duque de Arjona que van a reabrir una guerra familiar que parecía cerrada. Aunque al actual duque de Alba le pinchan y no sangra, por lo que no hay que esperar mucha respuesta.

Se trata de una conversación durante uno de los homenajes que se están dedicando a Cayetana con motivo del año de su centenario. El duque acudió para hablar de su libro y acabó reprochándoles a sus hermanos que no han ido a ninguno, sólo al que contó con la participación del rey Felipe VI.

Esta falta de apoyo le genera malestar y aunque lo ha comentado con sus sobrinos, no han cambiado su actitud. "No se entiende que Fernando no esté cuando va a llevar el título del ducado".

Y luego arremete contra su hermano, de nuevo a propósito de los restos de su madre, Cayetana: "Ella dejó por escrito que deseaba ser incinerada y sepultada en su Cristo de los Gitanos de Sevilla. Mi madre no quería que la enterraran en el panteón familiar en Loeches, que le parecía aburridísimo. Pero mi hermano se saltó su voluntad y decidió repartir sus cenizas para enterrar la mitad en cada sitio".

Otro de los puntos de fricción es la apertura al público de sus palacios: "Me da pena. Como si el palacio de Liria fuera un escaparate".

Adiós Harald, hola princesa Ingrid de Noruega

Todas las revistas de este miércoles dedican páginas al fallecimiento de Harald de Noruega, pero es Hola, la más institucional, la que ha realizado un número de coleccionista de los que, como suele decir Alaska, merece la pena conservar.

"El amor, las heridas y las batallas de un rey inolvidable", leemos en Hola que recupera el archivo fotográfico del monarca, haciendo especial hincapié en su historia de amor. Esa que los medios han dulcificado en los últimos días y que prácticamente han convertido en una novela romántica.

Pero las revistas también recuerdan que su último año en el trono ha sido uno de los más catastróficos de su reinado, sino el que más: además de haber sido ingresado varias veces debido a su delicado estado de salud, Harald tuvo que ver cómo su país asistía anonadado al juicio por violación de Marius, el hijo que Mette-Marit, ahora reina, adosó a su familia, o cómo ésta aparecía en los papeles de Epstein en calidad de algo parecido a la de amante. Para colmo, su hija Marta Luisa comercializó su boda con el chamán Durek Verrett en un documental de Netflix que dejaba a los reyes a los pies de los caballos. La escena de su boda en el barco como si fuesen dos paletos recién llegados de la tundra merece un buen repaso.

Y no puede faltar en todo este recopilatorio una semblanza de Haakon, el nuevo rey, que llega al trono con la necesidad imperiosa de aplacar los ánimos, en el peor momento de su familia y con unos índices de popularidad altísimos a pesar de lo vivido. Según Hola, cuenta con el respaldo del 80 por ciento de los casi seis millones de noruegos que habitan en su país. La cifra puede que haya bajado después de que Marius haya sido uno de los porteadores del féretro del rey muerto, aunque quién sabe.

El marido de Verónica Hidalgo lleva cuatro meses en la cárcel

Semana publica en exclusiva que la pareja de Verónica Hidalgo y padre de su hija, Juan Andrés González Santos, está en la cárcel de Estremera VII en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, y a la espera de juicio.

Según la publicación, la pareja de la Miss 2005 habría usado su empresa con fines delictivos llegando incluso a emitir facturas falsas. Las investigaciones siguen su curso y pretenden demostrar que existe una organización criminal relacionada incluso con el tráfico de drogas por la península. El empresario se enfrenta a penas de entre 9 y 12 años de cárcel, en caso de ser partícipe, y a 10 o 15 si es considerado jefe de la trama.

Como es lógico, la modelo vive estos momentos con angustia, relata Semana, ya que además ha sido madre de una niña hace año e medio tras un embarazo complicado que la hizo centrarse en la maternidad. La familia vivía en un domicilio en Madrid y la vida les sonreía, pero ahora sus declaraciones recientes en las redes sociales hablando de cómo la vida puede torcerse cobran sentido.

Mar Flores y Terelu Campos, dos abuelas que no se cruzan en el hospital

Diez Minutos ha elegido como protagonistas de su portada de este miércoles a Terelu y a Mar Flores, que acaban de ser abuelas por segunda vez de sus hijos Alejandra Rubio y Carlo Costantzia.

"Se evitan", dice la revista, un extremo que confirmó la propia Mar en Y Ahora Sonsoles aclarando que no han coincidido porque las visitas fueron organizadas por los progenitores. De ahí que veamos fotos de las dos acudiendo al centro hospitalario en momentos distintos. Terelu provista de bolsas de Chanel para, se supone, agasajar a la parturienta, y Mar con una de Sacher, quizá con una tarta para reconstituir sus fuerzas.

Cóctel de noticias

José Luis Martínez-Almeida y Teresa, en bañador. Diez Minutos publica una docena de fotos del alcalde de Madrid disfrutando de la playa y de su bebé a la orilla del mar. Los dos están encantados con el pequeño Lucas, que ya empieza a andar. La pareja ha estado en Sotogrande, en la casa que la familia de Teresa tiene en esta urbanización gaditana.

Makoke celebra su luna de miel con Gonzalo en la portada de Semana. La modelo se casó en Ibiza el 12 de julio, y se ha marchado a Vietnam y Camboya para celebrarlo y ya de paso marcarse una exclusiva con fotos del viaje.

Cari Lapique recuerda a su hija Carla y a su marido en un funeral en Madrid. Semana tiene las fotografías en exclusiva de la llegada de todos los miembros de esta familia tan unida a la misa celebrada en honor a sus seres queridos.

Las revistas homenajean a Dolly Parton, fallecida a los 80 años como consecuencia de un cáncer. La estrella del country guardó una canción inédita en una cápsula del tiempo que no podremos escuchar hasta el 19 de enero de 2046, cuando se cumpla el centenario de su nacimiento. La cantante deja una herencia de 600 millones de dólares, además de un legado de 3.000 canciones cuyos beneficios se destinarán principalmente a la fundación que lleva su nombre.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo, pareja de anuncio. La actriz y el empresario con amigos en todos los ministerios y partidos políticos han pasado varios días de playa con sus hijos. Hola publica varias imágenes de la pareja en la costa de Cádiz, a la que han viajado después de disfrutar de las playas de Marbella y de los paisajes de Edimburgo y Vizcaya. Llevan 16 años juntos y tienen tres hijos.

Heather Locklear y Lorenzo Lamas, novios desde hace tres meses. Se conocieron hace cuarenta años en televisión y ahora, en un reencuentro, se han enamorado. Hola publica varias fotos de los dos en el aeropuerto de Los Ángeles, vestidos con vaqueros, camisetas de tirantes y gorras, en perfecto estado de revista. La protagonista de Melrose Place y el Rey de las Camas aseguran que sus familias están encantadas.