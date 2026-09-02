El novio de la miss Verónica Hidalgo, en prisión por presunto tráfico de drogas y blanqueo

Verónica Hidalgo atraviesa una complicada situación personal después del ingreso en prisión preventiva de Juan Andrés González Santos, su pareja y padre de su hija. El empresario entró en abril en la prisión madrileña de Estremera VIII, donde permanece privado de libertad, sin fianza y a la espera de que se celebre el juicio.

Según consta en el auto judicial al que ha tenido acceso Semana, González Santos está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, dentro de una operación policial relacionada con una presunta trama dedicada al tráfico de drogas. Las pesquisas continúan abiertas y en ellas estarían implicadas varias personas.

La investigación trata de esclarecer el supuesto funcionamiento de la organización y el papel que habría desempeñado el empresario, que se enfrenta a penas de entre 9 y 12 años de cárcel, en caso de ser partícipe, y a 10 o 15 si es considerado jefe de la trama.

Mientras tanto, la vida de Verónica Hidalgo también ha cambiado de forma significativa. La modelo ha sido fotografiada durante estos meses con un semblante serio, en medio de la difícil situación que atraviesa su familia.

La pareja tiene una hija, nacida el 12 de enero de 2025 después de un largo proceso para conseguir el embarazo. El ingreso en prisión preventiva de González Santos ha supuesto así un importante giro en la vida familiar de la que fuera Miss España 2005.

Como es lógico, la modelo vive estos momentos con angustia, relata Semana, ya que, además, tras un embarazo complicado, se centró en la maternidad. La familia vivía en un domicilio en Madrid y la vida les sonreía, pero ahora sus declaraciones recientes en las redes sociales hablando de cómo la vida puede torcerse cobran sentido.