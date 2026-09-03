El culebrón de Belén Esteban y los mítines en mallas de Julia Janeiro sobre la vivienda

En la tertulia de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, en esRadio, se han abordado diversos temas de la actualidad social de la mano de Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Carlos Pérez Gimeno, Daniel Carande y Emilia Landaluce.

Belén Esteban y Julia Janeiro han protagonizado el culebrón del verano y el careo que merecemos. Ambas dejan declaraciones ante los medios que no dejan indiferente a nadie. "Yo no voy a entrar en polémicas. Pero yo con el que tenía problemas era con su padre. Entiendo que lo defienda, pero qué me van a decir a mí sobre que no ha habido ausencias... ¡Ay, Dios mío!", dijo Belén ante las cámaras de Europa Press. Visiblemente enfadada, añadió: "Es volver a muchos años atrás. Y yo le hago a Jesús una pregunta: ¿Sabe dónde ha estudiado su hija? ¿Sabe la universidad a la que ha ido? ¿Sabe dónde ha vivido? ¿Dónde vive ahora?".

En cuanto a Juls, está en su papel de 'Julia Justiciera' y se dedica a hacer mítines a la puerta del gimnasio en mallas. Ayer le tocó el acceso a la vivienda: "Siempre he dicho que hablo desde una situación privilegiada, ya que gracias a mi posición, mi trabajo y mi familia, pude acceder a mi propia vivienda". Lo decía en respuesta a una lectura que hizo de una joven que ha heredado y gracias a eso puede vivir en una casa. La hija de Jesulín de Ubrique ha hablado de su generación, que "aun trabajando y esforzándose, no puede permitirse algo tan básico como tener un hogar propio".

Otro de los focos de atención ha sido el caso judicial que afecta a Anabel Pantoja y su entorno. Los tertulianos han expresado su profunda indignación ante la filtración de informes judiciales relativos a un presunto caso de maltrato infantil, tachando de intolerable que este tipo de documentos privados terminen aireándose en los medios de comunicación mucho antes de que la Justicia dicte una resolución definitiva.

En el ámbito de las monarquías europeas, se ha comentado la situación de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, a quien la policía permitirá asistir al funeral de un familiar cercano antes de que expire el plazo para la colocación de su pulsera telemática de control. Los colaboradores han ironizado sobre los privilegios que rodean a ciertos miembros de la realeza escandinava en situaciones procesales delicadas.

Se ha especulado también sobre los rumores de relación entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito. Los tertulianos han recordado el gran impacto que el jugador tiene en el Real Madrid y han analizado la proyección pública de la actriz, señalando que, más allá del interés de la prensa rosa, ambos gestionan con gran celo sus respectivas carreras profesionales y sus millonarios contratos de imagen.