Maribel Verdú y Pedro Larrañaga celebran 27 años de matrimonio

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga celebran este año una fecha muy especial. La actriz y el productor teatral cumplen 27 años de matrimonio, una relación que se ha mantenido alejada de los focos pese a tratarse de dos figuras muy conocidas del mundo de la cultura española.

Con motivo de su aniversario, Verdú ha compartido una fotografía junto a su marido en la que ambos aparecen sonrientes y abrazados. La imagen ha servido para hacer una excepción a la habitual discreción con la que la pareja protege su vida privada.

Junto a la instantánea, la actriz ha dedicado unas palabras a Larrañaga para recordar el día en que decidieron darse el 'sí, quiero'. En su mensaje, Verdú califica aquella decisión como una de las mejores de su vida y acompaña la publicación con varios emoticonos.

Una historia de amor que comenzó entre bambalinas

La relación entre Maribel Verdú y Pedro Larrañaga nació en un entorno estrechamente vinculado al mundo de la interpretación. El encargado de ponerles en contacto fue Luis Merlo, hermano de Pedro, que coincidió con Verdú durante el rodaje de la serie Canguros.

La actriz ha explicado en anteriores ocasiones que el comienzo de su historia estuvo relacionado con un proyecto profesional. Mientras trabajaba en la ficción, conoció un texto escrito por Larrañaga y se interesó por participar en él. Aquella colaboración terminó convirtiéndose en algo mucho más importante en su vida personal.

Desde entonces, ambos han construido una relación basada en la complicidad y en una particular regla para mantener viva la pareja: procurar no pasar más de 15 días separados.

Una boda íntima en Madrid

Verdú y Larrañaga contrajeron matrimonio civil el 2 de septiembre de 1999 en Madrid. A la ceremonia asistieron algo más de un centenar de familiares y amigos, muchos de ellos vinculados al mundo artístico.

Casi tres décadas después, la pareja continúa compartiendo su vida y protagonizando de vez en cuando pequeños gestos públicos de cariño. Una discreción que no ha impedido que su relación se haya convertido en una de las más duraderas del panorama cultural español.

Para Maribel Verdú, además, este aniversario llega en un momento especialmente destacado de su trayectoria profesional. La actriz fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reconocimiento a una extensa carrera desarrollada en cine, televisión y teatro.