Rocío Martín da a luz a su hijo en plena batalla legal con Omar Montes por su supuesta paternidad

La empresaria Rocío Martín ha anunciado públicamente que ya ha dado a luz a su primer hijo. A través de un mensaje difundido en la red social Instagram este jueves 3 de septiembre, ha confirmado que tanto ella como el recién nacido se encuentran en su domicilio, descansando tras el parto. Aunque no ha especificado el día exacto del alumbramiento ni el nombre elegido para el bebé, en declaraciones anteriores ya había descartado tajantemente llamarle Omar, en alusión al presunto padre de la criatura.

Este nacimiento se produce en un contexto marcado por la tensión. Días antes de dar a luz, la propia madre confesó públicamente haber recibido graves amenazas en la recta final de su embarazo. El temor a que alguien pudiera hacer daño a su bebé la llevó a tomar la decisión de contratar seguridad privada para garantizar su protección y la de su hijo en el momento del parto y durante sus primeros días de vida.

El núcleo de la polémica reside en la inminente demanda de paternidad que la empresaria planea presentar contra el conocido cantante Omar Montes. Martín se ha reafirmado en su intención de acudir a la Justicia para demostrar de forma fehaciente que no miente y que el artista es el padre biológico del recién nacido, a pesar de las reiteradas negativas por parte de este.

Al margen del conflicto legal, la empresaria ha querido compartir su alegría con sus seguidores. "Me faltan palabras para expresar lo inmensamente feliz que estoy por muchas razones", ha escrito en su perfil público. Asimismo, ha asegurado que el bebé se ha convertido en su "vida entera", acompañando el texto con la primera imagen de su pequeño, en la que apenas se aprecian las manos del recién nacido agarrando los dedos de su madre.

Sin embargo, la tranquilidad de estos primeros días de maternidad se ha visto alterada por la contundente respuesta del supuesto padre. Después de varios meses manteniendo un discreto y tenso silencio, el artista ha decidido pronunciarse sobre las declaraciones en televisión de la empresaria.

"Más miedo tengo yo, que tengo a una señora todos los días en la tele hablando cosas raras", ha afirmado Montes. De este modo, el cantante no solo ha rechazado las acusaciones de Martín, sino que ha confirmado que ya ha interpuesto medidas legales contra la mujer que sostiene que él es el progenitor del menor.

Todo apunta a que este cruce de reproches públicos derivará en una ardua batalla judicial. Los tribunales deberán esclarecer tanto la verdadera filiación del menor mediante las pruebas pertinentes, como las posibles consecuencias derivadas de las acciones cruzadas que ambas partes han anunciado en los medios de comunicación.