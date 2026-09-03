Trump celebra la marcha de Harry y Meghan a Reino Unido: "Fueron terriblemente irrespetuosos"

Donald Trump ha vuelto a pronunciarse sobre el príncipe Harry y Meghan Markle, esta vez después de que los duques de Sussex hayan decidido abandonar Estados Unidos y regresar al Reino Unido. Preguntado por la marcha de la pareja durante una sesión con periodistas en el Despacho Oval, el presidente estadounidense fue directo: "Me alegro". Trump nunca ha ocultado sus reservas hacia Meghan y aprovechó la ocasión para volver a criticar la relación que los Sussex mantuvieron con la Familia Real británica.

El presidente de Estados Unidos considera que Harry y Meghan trataron a la institución con "una gran falta de respeto" y centró especialmente sus reproches en la duquesa de Sussex. "No me gustó su comportamiento. Me pareció terriblemente irrespetuosa con la Reina y con el rey Carlos", afirmó. Trump añadió una reflexión sobre lo que habría hecho él en una situación similar: "Si yo perteneciera a la Familia Real, no los habría aceptado de vuelta".

Para explicar su postura, Trump hizo referencia a la relación que mantuvo con Isabel II y a su vínculo con el actual monarca británico. El presidente estadounidense recordó que conoció personalmente a la entonces Reina y aseguró que entre ambos existía una buena relación. También tuvo palabras positivas para Carlos III, a quien conoce desde antes de su llegada al trono. "Le conocía como príncipe Carlos y como rey Carlos. Le conozco desde hace mucho tiempo. Es genial, un gran tipo", señaló.

La posición de Trump contrasta con la actitud que mantuvo inicialmente hacia Meghan cuando esta entró a formar parte de la Familia Real británica. En aquella época, el entonces presidente estadounidense se mostró favorable a su incorporación y llegó a afirmar: "Es algo bonito y estoy seguro de que lo hará de maravilla".

Una enemistad que viene de lejos

El desencuentro entre Trump y Meghan Markle se remonta incluso a antes de la boda de la actriz estadounidense con el príncipe Harry. Durante la campaña electoral de 2016, Meghan había definido al entonces candidato republicano como "divisivo" y "misógino", e incluso había contemplado la posibilidad de trasladarse a Canadá si Trump ganaba las elecciones.

Las palabras de Meghan volvieron a salir a la luz en 2019, cuando Trump tenía previsto realizar una visita de Estado al Reino Unido. Al ser preguntado por aquellas declaraciones, el presidente aseguró que desconocía que la actriz hubiera sido "tan desagradable".

Pese a aquellas críticas, Trump se había mostrado inicialmente conciliador con la llegada de Meghan a la Corona británica. Sin embargo, con el paso de los años su discurso se ha vuelto mucho más crítico.

Los Sussex vuelven a Reino Unido

La última polémica coincide con el regreso de Harry y Meghan al Reino Unido. Después de varios años viviendo en Estados Unidos tras su retirada de las funciones institucionales, la pareja habría decidido establecerse durante una temporada en los Cotswolds. El movimiento supone un cambio significativo respecto a la etapa posterior al denominado Megxit y abre una nueva etapa para los duques de Sussex en territorio británico.

Trump ya había aprovechado anteriores ocasiones para lanzar comentarios irónicos sobre la pareja. El pasado abril, después de que Harry reclamara un mayor liderazgo estadounidense para contribuir al final de la guerra de Ucrania, el presidente respondió con sarcasmo: "¿El príncipe Harry? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa? Por favor, transmítanle mis saludos".

Incertidumbre sobre el futuro profesional de Meghan

El regreso de Meghan al Reino Unido también se produce en medio de rumores sobre un posible regreso a la interpretación. En los últimos días habían circulado informaciones que apuntaban a conversaciones para que participara en la tercera temporada de The Gentlemen, la producción de Guy Ritchie para Netflix.

Sin embargo, el actor Theo James, protagonista de la serie, restó credibilidad a esa posibilidad durante el estreno de la segunda temporada. James calificó las informaciones de "rumores infundados" y consideró "imposible" que Meghan termine incorporándose al reparto.

Mientras tanto, Trump mantiene intacta su posición sobre los duques de Sussex. Su último comentario deja claro que no lamenta su salida de Estados Unidos y que continúa considerando que Harry y Meghan no estuvieron a la altura de la relación que, en su opinión, debían haber mantenido con la Familia Real británica.