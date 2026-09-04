Melani Olivares presenta su nuevo proyecto profesional: una lanzadera para jóvenes actores

Melani Olivares presentó en Madrid la Lanzadera ACT, un proyecto profesional dirigido a orientar a actores que quieran dirigir sus pasos en el mundo audiovisual. Melani estuvo acompañada por amigos y compañeros de profesión como Antonio Resines, Paco León y Valeria Vegas, y por una de sus hijas, Martina, que llegó acompañada por su novio, el joven actor Ali Dia Fares: "Tengo muy claro que no voy a seguir los pasos de mi madre, tengo 19 años y comienzo a estudiar diseño y gestión".

La actriz con su hija y el novio de esta

La actriz estaba encantada y comentó que no había parado de trabajar en este proyecto: "Mis hijos están deseando que esto termine y poder verme, no he parado de currar, y eso que lo he hecho desde casa". También comentó todo lo referente a cuando se metieron con su edad y la criticaban por su físico: "El tiempo pasa para todos, nadie está igual que hace 10 años. Es cierto que tengo una edad, pero con mucha más energía que muchos jóvenes. En su momento me enfadé, que también tengo derecho, pero ya ha pasado; con esto me he convertido en la salvadora del edadismo". Así se despidió.

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