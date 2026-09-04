Las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual presentan una querella en la Audiencia Nacional

Las dos extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y abusos laborales han presentado una nueva querella contra el cantante ante la Audiencia Nacional. Las mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, pretenden que la Justicia española investigue unos hechos que, según su versión, tuvieron lugar en 2021 en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.

La querella ha sido presentada este jueves ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia con el respaldo jurídico de Women's Link Worldwide, la organización que representa a las denunciantes. Ahora será el órgano judicial el que deberá determinar si admite a trámite la querella y si los tribunales españoles son competentes para investigar los hechos.

Las antiguas trabajadoras acusan a Iglesias de haber aprovechado su "posición de poder" y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban para "captarlas, trasladarlas y alojarlas" en sus propiedades. Según el relato recogido en la querella, ambas habrían estado sometidas a un clima de "intimidación constante", con presuntos episodios de acoso y agresiones sexuales y unas condiciones laborales "forzadas y degradantes".

La acción judicial incluye acusaciones por presunta trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de los trabajadores. Women's Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción para investigar estos hechos al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de diferentes tratados internacionales suscritos por España.

Un caso que Fiscalía ya archivó

La nueva querella llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara en enero las diligencias abiertas a raíz de la primera denuncia de las dos mujeres. El Ministerio Público concluyó que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar unos hechos que habrían ocurrido íntegramente en el extranjero.

En concreto, la Fiscalía acordó el archivo por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por tanto, por la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para continuar con la investigación preprocesal. Las dos denunciantes habían declarado previamente por vía telemática en condición de testigos protegidas.

La decisión de Fiscalía coincidió con la tesis mantenida desde el principio por la defensa de Julio Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán. El letrado había reclamado el archivo al considerar que España no podía investigar unos hechos cometidos en Bahamas y República Dominicana.

Choclán ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no tienen "noticia formal" de que se haya presentado la querella. "En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más", ha zanjado.

Ahora Women's Link pretende que sea un juez, y no la Fiscalía en sus diligencias preprocesales, quien se pronuncie sobre la competencia de los tribunales españoles. La organización defiende que el archivo del Ministerio Público no impide que la cuestión sea examinada en un procedimiento judicial.

Iglesias negó las acusaciones y cuestionó la investigación

Desde que trascendieron las denuncias, Julio Iglesias ha negado las acusaciones y ha defendido públicamente su inocencia. Su defensa llegó a denunciar la situación de indefensión en la que, a su juicio, se encontraba el cantante al no poder acceder inicialmente al contenido de la investigación de Fiscalía.

El artista solicitó personarse en las diligencias y acceder a la denuncia, una petición que fue rechazada inicialmente por el Ministerio Público. Posteriormente, la Justicia dio la razón a Iglesias y obligó a la Fiscalía a entregarle la documentación de la investigación que había archivado.

Además, el cantante anunció acciones legales contra quienes, a su juicio, habían contribuido a una campaña de desprestigio en su contra. Iglesias inició acciones contra Yolanda Díaz por sus declaraciones sobre el caso y posteriormente anunció una querella contra el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y otros responsables del medio.