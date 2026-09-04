Sacha Thyssen, hijo mayor de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, pide mantener su vida privada alejada de los medios

Sacha Thyssen sigue los pasos de hijos de famosos que, al cumplir la mayoría de edad, han optado por mantener una vida anónima alejada del foco mediático en el que viven sus padres. El joven de 18 años, hijo de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, se suma así a Andrea Janeiro o a su hermano por parte de padre, Alejandro Jesús Janeiro, que pidieron a golpe de comunicado no aparecer en los medios.

En un escrito emitido por el bufete Pedro Mejías & Asociados Abogados, los representantes del joven se dirigen a los medios de comunicación "para trasladarles su deseo de desarrollar su vida personal al margen de la exposición mediática". El texto responde a un artículo publicado en una conocida revista del corazón que desveló el futuro de Sacha en lo relacionado a sus estudios universitarios y del que se hicieron eco varios periódicos digitales.

El comunicado expresa lo siguiente:

Siguiendo expresas instrucciones de nuestro cliente, Sacha Thyssen-Bornemisza, nos dirigimos a los medios de comunicación para trasladarles su deseo de desarrollar su vida personal al margen de la exposición mediática. Sacha, que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de enero, desea dejar constancia de que no tiene interés en adquirir la condición de personaje público ni en participar en el espacio mediático. Desde que cumplió los dieciocho años no ha concedido entrevistas ni reportajes, ni ha realizado actuación alguna encaminada a buscar una proyección pública propia. Es cierto que, a lo largo de su infancia y adolescencia, su imagen pudo aparecer ocasionalmente en los medios en relación con determinadas circunstancias y acontecimientos familiares. Sin embargo, dichas apariciones no responden a una decisión personal de nuestro cliente de asumir una exposición pública ni deben interpretarse como una renuncia a su derecho a preservar su vida privada. La notoriedad o proyección pública de los miembros de una familia no se transmite automáticamente a sus descendientes. Cada persona tiene derecho a decidir libremente el grado de exposición pública que desea asumir y, en este caso, Sacha manifiesta y nos pide que traslademos de forma clara su voluntad de permanecer al margen de los medios y de preservar su intimidad. Por ello, confiamos y agradecemos que los medios de comunicación y sus profesionales respeten esta decisión y le permitan desarrollar su vida con la mayor normalidad posible, al margen de una atención mediática que no ha buscado ni desea. Nuestro cliente agradece de antemano la sensibilidad y el respeto que esta petición merece, reservándose, naturalmente, los derechos que legalmente le corresponden para la protección de su intimidad y de su propia imagen.



Como bien apunta el texto emitido por los abogados, conocimos a Sacha a través de la revista Hola en febrero de 2008, cuando sus mediáticos padres lo presentaron al mundo pocos días después de su nacimiento. En la portada aparecía el matrimonio vestido de blanco con el recién nacido en brazos y debajo, una foto de Tita Cervera abrazando a su hijo Borja muy emocionada después de convertirse en abuela. Desde entonces, el niño apareció en numerosas ocasiones junto a su familia en la citada revista con motivo de celebraciones como su primer cumpleaños, su bautizo o el nacimiento de sus hermanos menores.

El niño fue centro de la polémica en 2009 cuando su padre Borja se vio obligado a realizarse cuatro pruebas de paternidad, según él, a petición de la baronesa, que entonces no mantenía una relación especialmente amable con Blanca. "Los hijos de mis hijas son mis nietos; los hijos de mis hijos, lo son o no lo son", llegó a decir Tita en un programa de televisión.

Borja volvió a recurrir a Hola para anunciar a golpe de comunicado que Sacha es su hijo biológico: "Para mí es una vergüenza hacer pasar a mi mujer por esto (...) Accedimos para que mi madre se quedara tranquila y a ver si así miraba con más cariño a su nieto". "No queremos que en un futuro el niño se pueda ver perjudicado a nivel económico o social por una decisión que Blanca y yo hemos tomado por una rabieta", añadió.