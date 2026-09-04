Sydney Sweeney derrocha sensualidad en Venecia acompañada por su novio Scooter Braun
La pareja se dejó ver por las calles de la ciudad italiana dedicándose muestras de amor antes de ponerse guapos para asistir a la fiesta de Armani Beauty programada en el marco del festival de cine.
Sydney Sweeney volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia. La actriz asistió este jueves a una exclusiva cena organizada por Armani Beauty y sorprendió con un atrevido vestido de lentejuelas que puso el foco, una vez más, en su estilo.
La intérprete de Euphoria, de 28 años, eligió una pieza vintage procedente del archivo de Giorgio Armani.
Se trata de un diseño perteneciente a la colección de otoño de 2000, confeccionado en un tejido de efecto transparente y cubierto de lentejuelas plateadas.
El vestido, de silueta ceñida y espalda descubierta, incorporaba además un pequeño detalle floral.
A su llegada a la celebración, Sweeney caminó de la mano de su novio Scooter Braun, que optó por un elegante traje para la ocasión. La imagen de la pareja llega después de un día especialmente romántico en el que ambos disfrutaron de un paseo en góndola por los canales de Venecia.
Horas antes de acudir a la fiesta de Armani Beauty, Sweeney y Braun fueron fotografiados compartiendo un momento de intimidad durante un paseo en góndola. La pareja protagonizó un apasionado beso mientras recorría los canales de la ciudad.
La actriz lució un vestido blanco de estilo veraniego, con un jersey amarillo colocado sobre los hombros, mientras que Braun eligió un conjunto mucho más informal, formado por unos pantalones cortos azules, una camisa blanca y una gorra de béisbol llevada hacia atrás.
Las imágenes dejan claro que la relación entre ambos atraviesa un momento especialmente sólido, después de que durante meses hayan intentado mantener su romance alejado de los focos. La pareja se conoció en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia en junio del año pasado, y posteriormente comenzaron a verse con mayor frecuencia.