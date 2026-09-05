Adriana Ugarte tiene como pareja a un adiestrador de perros

La actriz madrileña de cuarenta y un años Adriana Ugarte, que destacó entre otras en dos excelentes series de televisión (La Señora y El tiempo entre costuras), ha estrenado recientemente la película Tal vez, incorporando un personaje ya fallecido, la legendaria trapecista Pinito del Oro, cuyo argumento gira en torno a la amistad íntima que la canaria mantuvo, supuestamente, con una escritora, poeta, de su misma tierra isleña. Ya comentamos, al haber conocido a Pinito, que nos parecía improbable que hubiera mantenido relaciones sexuales con tal amiga; solo, al sentirse en su vida muy sola, aceptó tener con ella encuentros, pero sin otra connotación.

Adriana Ugarte no se parece físicamente lo más mínimo a mi recordada amiga, que era muy delgada y daba la sensación de levedad en su cuerpo, de sensibilidad en su carácter, de introspección, necesitada de sincera ayuda amical. No es cuestión de hacer un chiste con su apellido, Segura, más lo cierto es que no lo era en la vida real, salvo cuando se elevaba con el trapecio volando unos segundos en el aire.

Adriana es una notable actriz y ha hecho lo que ha podido transformada en Pinito del Oro. Es muy atractiva, con una cicatriz en la cara, cerca de la boca, debido a un accidente de coche sufrido cuando tenía cinco años. "Me gusta —dice ella— porque parece un beso".

Adriana Sofía Ugarte Pardal es hija de quien ejerció de juez en la Audiencia Nacional. Se cultivó desde muy joven, a través de clases de danza, Filosofía y Letras, y de interpretación. Destaca entre las actrices de su generación, demostrando hace tiempo que ya está instalada entre las más solventes; le asiste su dicción, la manera de comportarse ante las cámaras y su capacidad para inspirar admiración y empatía con los telespectadores sobre todo, siendo la pequeña pantalla en donde más se han reflejado sus interpretaciones.

No tolera Adriana que los reporteros indaguen detalles de su vida personal, cerrada a cal y canto si se le pregunta dónde, cómo vive y con quién. Tampoco es para que se enfade si se descubre esa intimidad, tratándose de un personaje público. Tuvo amores entre 2019 y 2021 con David Broncano, presentador televisivo muy del gusto del doctor Sánchez, quien se da por cierto tuvo mucho que ver con su millonaria contratación en las parrillas de TVE.

No terminó en bronca lo de Broncano, pero lo dejaron. Y ella ha encontrado ahora "al hombre que le ha robado el corazón", según hemos sabido. Se trata de Juan Antonio Rosa Gómez, con quien convive desde hace unos pocos años en un idílico refugio de la sierra madrileña, en los alrededores de El Escorial; un entorno rural, en plena naturaleza, rodeados de muchos animales, lo que se comprende al saber que su pareja es educador y adiestrador de perros.

Entre sus próximos estrenos, en otoño está previsto el de Sira, el argumento de esta serie secuela de El tiempo entre costuras, también de la excelente novelista alicantina María Dueñas. Un sueño que acaricia desde hace tiempo Adriana Ugarte es debutar como directora, con guion propio.